Un nuevo traspaso de gran impacto en el fútbol europeo está a punto de concretarse. El experimentado centrocampista delManchester City y uno de los líderes de la selección española, Rodri, continuará su carrera en el Barcelona.

Según el prestigioso diario AS , los catalanes han alcanzado un acuerdo casi total con la directiva delManchester City por el fichaje del centrocampista de 30 años.

Detalles del contrato y salario astronómico

Según la información disponible, los detalles económicos de esta importante operación serían los siguientes:

Precio del traspaso: El Barcelona pagará al club inglés aproximadamente 60 millones de euros .

Duración del contrato: Se espera que el futbolista firme con el club catalán un contrato de cuatro años .

Salario: El salario anual de Rodri será de aproximadamente 30 millones de euros antes de impuestos.

Rechazo al Real Madrid y la influencia de sus compañeros de selección

Como se informó anteriormente, Rodri, campeón del mundo con la selección española en las competiciones de verano, rechazó una importante oferta del Real Madrid. El centrocampista eligió firmemente al Barcelona.

Según los medios, los jugadores del Barcelona que comparten vestuario con él en la selección española influyeron considerablemente en esta decisión. Sus compañeros de selección lograron convencer a Rodri de unirse al proyecto del club catalán.

Ahora las partes están resolviendo los últimos trámites del traspaso y se espera un anuncio oficial en los próximos días.

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