¿Qué le dijo Guardiola a Rodri? Un duro golpe para Pérez…

El futuro de Rodri, vinculado durante todo el verano con el Real Madrid, ha dado un giro inesperado. Según las últimas informaciones, el líder de la selección española se inclina ahora seriamente por el Barcelona en lugar de Madrid.

El aspecto más interesante está relacionado con Pep Guardiola. Según el periodista Miguel Blasquez, el exentrenador de Rodri habló personalmente con el futbolista esta semana y le aconsejó qué camino elegir.

Rodri pensó durante mucho tiempo en el Real

El centrocampista de 30 años Manchester Citytermina contrato en el verano de 2027. Por ello, el club madrileño llevaba meses estudiando activamente la posibilidad de ficharlo.

Según Sky Sports, el Real incluso inició negociaciones con elManchester Cityy comunicó que estaba dispuesto a pagar alrededor de 50 millones de libras por Rodri.

El propio internacional español también veía con buenos ojos la posibilidad de fichar por el Santiago Bernabéu. En abril, Pep Guardiola habló del interés de Rodri por el Real y afirmó que no es fácil rechazar una oferta de uno de los clubes más grandes del mundo.

Sin embargo, durante la primera semana de agosto la situación cambió por completo.

¿Qué cambió tras la conversación con Guardiola?

Según la información difundida por Miguel Blasquez, Pep Guardiola contactó personalmente con Rodri esta semana.

La fuente asegura que el técnico catalán recomendó a su antiguo pupilo elegir la opción de continuar su carrera en el Barcelona.

Este detalle tiene una importancia especial. Desde 2019, Rodri se convirtió en una de las figuras centrales del juego delManchester Citybajo las órdenes de Guardiola. Juntos conquistaron grandes títulos, como la Premier League y la Liga de Campeones.

El diario AS también señala que la filosofía futbolística y la influencia de Guardiola fueron factores importantes en el acercamiento de Rodri al Barcelona. Según el medio, al jugador también le atrae el estilo de los catalanes, basado en la posesión del balón.

Guardiola no dirige actualmente ni al City ni al Barcelona. Aun así, como uno de los entrenadores más importantes de la carrera de Rodri, su opinión podría influir en la decisión final del futbolista.

El Barcelona ya ha pasado a la acción

El interés del club catalán ya no es un simple rumor del mercado de fichajes.

Sky Sports News informó el 6 de agosto de que el Barcelona se prepara para contactar con el Manchester City por el fichaje de Rodri. Según la fuente, los catalanes han intensificado seriamente la lucha por el jugador en las últimas 24 horas.

Algunas fuentes españolas también aseguran que se habría alcanzado un principio de acuerdo entre Rodri y el Barcelona sobre las condiciones personales.

Según AS, el posible traspaso rondaría los 60 millones de euros y el futbolista podría firmar un contrato de cuatro años en Cataluña.

Por tanto, la próxima fase clave del fichaje dependerá de las negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City.

¿Por qué precisamente el Barcelona?

Hay varios factores importantes que pueden explicar la elección de Rodri.

El primero es el estilo de juego. El centrocampista español se siente más cómodo en un sistema basado en el control del balón, la construcción de ataques posicionales y la gestión del ritmo desde el centro del campo.

El segundo son sus compañeros de la selección española. AS destaca que Rodri también considera importante la posibilidad de volver a jugar en otro equipo junto a muchos futbolistas con los que comparte vestuario en la selección.

El tercero es el factor Guardiola. La visión futbolística de Rodri se desarrolló en los últimos años precisamente dentro del sistema del técnico catalán.

Desde este punto de vista, el modelo actual del Barcelona no resulta en absoluto extraño para el futbolista.

El City no quiere dejar marchar a Rodri

Aquí se encuentra el mayor obstáculo para el fichaje.

El Manchester City no quiere vender a su líder. El club le ha ofrecido un nuevo contrato de larga duración y lo considera una de las figuras principales de la nueva era que comienza bajo la dirección de Enzo Maresca.

Además, Rodri pasó por el quirófano después del Mundial y se encuentra ahora en proceso de recuperación. A pesar de ello, su valor en el mercado de fichajes y el interés que despierta no han disminuido.

Para el City, la cuestión es sencilla: si no lo vende ahora y no logra llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato, corre el riesgo de perder al futbolista gratis en el verano de 2027.

Precisamente esta situación da margen al Barcelona y al Real en las negociaciones.

¿Qué hará ahora el Real?

Hace unas semanas, el Real Madrid era señalado como el principal favorito para fichar a Rodri. Ahora la situación se ha invertido.

Según AS, la prioridad del futbolista ha cambiado hacia el Barcelona. Sky Sports también señala que los catalanes han recibido una señal positiva por parte de Rodri.

Por ello, en los próximos días podrían responderse dos preguntas importantes: ¿podrá el Barcelona reunir una cantidad que satisfaga al Manchester City y aumentará el Real su oferta tras el movimiento de su rival?

El fichaje de Rodri ha dejado de ser una simple lucha por un futbolista y se está convirtiendo en otro enfrentamiento de máxima rivalidad entre los dos gigantes españoles.

Hace unas semanas, el jugador parecía cerca del Santiago Bernabéu. Ahora podría poner rumbo a Cataluña. Si se confirma la información de Blasquez, una conversación de Pep Guardiola también habrá desempeñado un papel importante en este drástico giro.

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