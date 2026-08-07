Declaración estruendosa de Trump: ¡Rechaza dar armas a Ucrania!

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Declaración estruendosa de Trump: ¡Rechaza dar armas a Ucrania!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptó una postura firme en una sesión informativa regular en la Casa Blanca sobre el suministro de ayuda militar adicional a Ucrania, incluidos los sistemas de defensa aérea Patriot y los misiles de largo alcance.

A la pregunta de los periodistas sobre la asignación de misiles adicionales a Kiev por parte de Washington, Trump respondió breve y francamente: «Nosotros mismos también necesitamos misiles», respondió.

«Biden distribuyó 300 mil millones de dólares en municiones»

El jefe de Estado estadounidense acusó a la administración del expresidente Joe Biden de haber reducido catastróficamente las reservas de armas estratégicas de Estados Unidos al proporcionar ayuda excesiva a Ucrania.

«Biden le dio a Zelenski 300 mil millones de dólares en municiones. Cuando dejé el cargo, los almacenes del ejército estaban llenos, pero él distribuyó una gran parte de estas reservas. Actualmente nos estamos ocupando de restablecer estas pérdidas», — declaró Donald Trump.

Al mismo tiempo, el presidente añadió que el ejército estadounidense todavía cuenta con suficientes armas para garantizar la seguridad del país. Aunque admitió que algunos sistemas no son los más modernos, destacó que su eficacia en combate es suficientemente alta.

La preocupación de Zelenski y la negativa de la Casa Blanca

Esta declaración de Trump se produce en un momento en que la necesidad de Ucrania de interceptores de misiles Patriot para protegerse de los ataques aéreos ha aumentado enormemente.

Cabe recordar que, tras un ataque masivo con misiles por parte de Rusia en la madrugada del 1 de agosto, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski había instado a los socios occidentales a suministrar urgentemente medios de defensa aérea. Zelenski enfatizó que estas armas «son necesarias ahora mismo en el campo de batalla, y no guardadas en almacenes para escenarios futuros». Sin embargo, la postura reciente de Washington muestra que la situación para Kiev podría volverse aún más compleja.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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