El Manchester City quiere fichar a Enzo Fernández para sustituir a Rodri

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El Manchester City quiere fichar a Enzo Fernández para sustituir a Rodri

El vigente campeón de la Premier League inglesa, el Manchester City, ha comenzado a elaborar planes a largo plazo para reforzar la posición de pivote en el centro del campo. Según la información publicada por Gianluca Di Marzio, Enzo Maresca, quien se perfila como el próximo entrenador del club, considera al centrocampista del Chelsea Enzo Fernández como el principal sucesor de Rodri. El técnico italiano ya trabajó estrechamente con su compatriota durante su carrera y valora enormemente sus cualidades tácticas. Goal.com informa de ello.

El futuro de Rodri, actual líder de la zona defensiva del centro del campo del Manchester City, sigue siendo incierto. El contrato vigente del internacional español se acerca a su final y el interés de los grandes clubes españoles va en aumento, por lo que la directiva del City se ha visto obligada a buscar nuevos candidatos. Se rumorea que Barcelona y Real Madrid ya se han sumado a la lucha por el futbolista.

Las dificultades del traspaso de Enzo Fernández

Aunque el futbolista argentino es considerado un fichaje «soñado» para Enzo Maresca, cerrar la operación no será sencillo. El Chelsea considera al centrocampista una pieza clave de su proyecto a largo plazo. El contrato actual del jugador con el club londinense se extiende hasta el verano de 2032, lo que permite a los «blues» fijar un elevado precio de traspaso.

Además, está claro que el Chelsea no quiere vender a su referente a un club directamente rival de la Premier League. Aun así, el agente del futbolista, Xavier Pastore, declaró abiertamente el mes pasado, durante un evento celebrado en Miami, que estaban estudiando distintas posibilidades sobre el futuro de su cliente. Esto apunta a que el mercado de fichajes podría vivir giros inesperados.

Las alternativas del Manchester City

Si el fichaje de Enzo Fernández resulta imposible, el Manchester City también cuenta con planes alternativos. Según GOAL.com, el club inglés sigue de cerca a Ayyoub Bouaddi, joven talento del Lille. El centrocampista, que acaba de cumplir 18 años, es considerado un candidato de gran potencial, capaz de hacerse cargo de la zona defensiva del centro del campo del equipo en el futuro.

La directiva y el cuerpo técnico trabajan en la incorporación de jugadores jóvenes y experimentados para garantizar la estabilidad del equipo durante las próximas temporadas. La dirección pretende renovar la plantilla de forma gradual y preparar un sustituto adecuado para cada línea. Se espera que la próxima ventana de fichajes sea especialmente intensa e importante para el Manchester City.

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