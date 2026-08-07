«Leeds» bate su récord: paga una suma millonaria por Trafford

El Leeds United dio uno de los pasos más importantes de su historia en el mercado de fichajes antes del inicio de la nueva temporada. El club Manchester Cityy fichó al guardameta de 23 años James Trafford, en una operación que batió dos récords históricos de una sola vez.

Lo más llamativo es que el Leeds pagó por este traspaso una cantidad que nunca antes había destinado a un futbolista en la historia del club. Trafford ocupa ahora un lugar especial en la historia del fútbol británico.

Un traspaso sin precedentes en la historia del Leeds

El club anunció la firma de un contrato de cinco años con James Trafford. Según Reuters, el importe oficial del traspaso no se ha revelado, pero los medios británicos informan de que la parte garantizada del acuerdo ronda los 40 millones de libras esterlinas, además de varias bonificaciones.

De este modo, Trafford se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Leeds.

Hasta ahora, el récord del club pertenecía a Georginio Rutter, fichado del Hoffenheim en 2023 por unos 35,5 millones de libras esterlinas.

Es decir, el Leeds no solo incorporó a un nuevo guardameta titular, sino que también puso en marcha uno de los mayores proyectos financieros de su historia.

Trafford también establece un récord en el fútbol británico

El traspaso dejó otro dato importante: Trafford se convirtió en el guardameta más caro de la historia del fútbol británico. Reuters y Sky Sports confirman este récord.

Según los cálculos de Sky Sports, un valor inicial de 40 millones de libras también sitúa a Trafford entre los guardametas más caros de la historia del fútbol mundial. En esa lista aparecen por delante de él Kepa Arrizabalaga, Alisson y André Onana, entre otros.

Para un guardameta de 23 años, una suma así demuestra que el Leeds lo considera no solo una solución para el presente, sino también su número uno a largo plazo.

En el City tenía las oportunidades limitadas

La temporada pasada, Trafford disputó con elManchester Cityen todas las competiciones 17 partidos . Según Sky Sports, mantuvo su portería a cero en ocho de ellos.

Sin embargo, la llegada de Gianluigi Donnarumma al puesto de guardameta titular del equipo de Pep Guardiola dificultó que el inglés disfrutara de minutos con regularidad. Para Trafford, la posibilidad de jugar habitualmente fue uno de los factores clave al elegir nuevo club.

En el Leeds, la situación es completamente distinta: el club buscaba un nuevo número uno, y la magnitud de la inversión demuestra por sí sola el estatus con el que Trafford ha sido fichado.

Su camino comenzó en la academia del City

James Trafford se formó en la academia delManchester City. Sin embargo, para ganar experiencia en el fútbol profesional, primero jugó cedido en el Accrington Stanley y después en el Bolton.

Su etapa en el Bolton fue especialmente importante en su carrera. Más tarde, el guardameta fue traspasado definitivamente al Burnley, donde tuvo la oportunidad de darse a conocer en el fútbol inglés. En 2025, el Manchester City lo recuperó.

Uno de los episodios más brillantes que impulsaron la reputación de Trafford tuvo lugar con la selección inglesa sub-21 en la Eurocopa de 2023. En la final contra España, detuvo un penalti en la prórroga y desempeñó un papel decisivo en el título de Inglaterra. Durante todo el torneo no encajó ningún gol.

¿Por qué el Leeds asumió un riesgo tan grande?

40 millones de libras es una cantidad considerable incluso para un delantero. Para un guardameta, la decisión atrae todavía más atención.

Sin embargo, varios factores llevaron al Leeds a invertir tanto en Trafford: solo tiene 23 años, cuenta con experiencia en la Premier League, cumple los requisitos del guardameta moderno con el balón y es considerado uno de los candidatos a convertirse en el futuro número uno de la selección inglesa. Sky Sports también ha valorado muy positivamente su potencial desde esta perspectiva.

Trafford también había sido incluido en la convocatoria de la selección inglesa elaborada por Thomas Tuchel para el Mundial de 2026.

Ahora afronta otro reto: demostrar cada semana en los campos de la Premier League que su enorme potencial no son solo palabras.

El Leeds firmó el cheque más grande de su historia. Para Trafford, el precio de 40 millones de libras ya no es solo un récord: también representa una nueva presión, bajo la que se evaluarán cada error y cada parada.

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