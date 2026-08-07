8 años en el Bernabéu: Vinícius publica un mensaje impactante en Instagram

·73·Deportes
8 años en el Bernabéu: Vinícius publica un mensaje impactante en Instagram

El extremo ofensivo brasileño, que ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, Vinícius Júnior compartió sus emociones tras este acontecimiento histórico.

El futbolista de 26 años Instagram agradeció a la directiva del «club blanco», al cuerpo técnico y a sus compañeros en su página de Instagram, además de enviar un mensaje sincero a los aficionados.

«¡Seis años más en el Bernabéu y para siempre!»

Vinícius recordó los años que ha pasado en el Santiago Bernabéu y volvió a subrayar que quedarse en Madrid era su mayor deseo:

«Ocho años en el Bernabéu son muy pocos… ¡Seis años más y para siempre! ¡Los quiero! Gracias al presidente Pérez, a Mourinho, a Juni, a José Ángel, a los jugadores y a todo el club», escribió la estrella brasileña.

Cabe señalar que el futbolista mencionó especialmente en su publicación a Juni Calafat —el jefe de ojeadores del Real Madrid—, José Ángel Sánchez es el director general del club. La directiva liderada por José Mourinho y Florentino Pérez considera a Vinícius una figura central del proyecto de futuro a largo plazo del equipo.

El legado madrileño continúa

Desde 2018, el jugador que defiende los colores del «club blanco», Vinícius Júnior llevará su trayectoria en Madrid hasta al menos 14 años gracias al nuevo contrato. Esta cifra lo convertirá en uno de los futbolistas extranjeros más fieles y longevos de la historia del club.

¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos en Telegram u otras redes sociales!

Vinícius JúniorReal MadridSantiago BernabéuFlorentino PérezJosé Mourinho
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Navbahor» prolonga su racha de victorias bajo la dirección de Temur Kapadze«Navbahor» prolonga su racha de victorias bajo la dirección de Temur KapadzeHoy, 21:01El futuro de Harry Kane: Múnich, la MLS y un posible regreso a InglaterraEl futuro de Harry Kane: Múnich, la MLS y un posible regreso a InglaterraHoy, 20:55¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)Hoy, 19:54El giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridEl giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridHoy, 19:39Federico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterFederico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterHoy, 19:36Traspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolTraspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolHoy, 19:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)