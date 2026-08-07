8 años en el Bernabéu: Vinícius publica un mensaje impactante en Instagram

El extremo ofensivo brasileño, que ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, Vinícius Júnior compartió sus emociones tras este acontecimiento histórico.

El futbolista de 26 años Instagram agradeció a la directiva del «club blanco», al cuerpo técnico y a sus compañeros en su página de Instagram, además de enviar un mensaje sincero a los aficionados.

«¡Seis años más en el Bernabéu y para siempre!»

Vinícius recordó los años que ha pasado en el Santiago Bernabéu y volvió a subrayar que quedarse en Madrid era su mayor deseo:

«Ocho años en el Bernabéu son muy pocos… ¡Seis años más y para siempre! ¡Los quiero! Gracias al presidente Pérez, a Mourinho, a Juni, a José Ángel, a los jugadores y a todo el club», escribió la estrella brasileña.

Cabe señalar que el futbolista mencionó especialmente en su publicación a Juni Calafat —el jefe de ojeadores del Real Madrid—, José Ángel Sánchez es el director general del club. La directiva liderada por José Mourinho y Florentino Pérez considera a Vinícius una figura central del proyecto de futuro a largo plazo del equipo.

El legado madrileño continúa

Desde 2018, el jugador que defiende los colores del «club blanco», Vinícius Júnior llevará su trayectoria en Madrid hasta al menos 14 años gracias al nuevo contrato. Esta cifra lo convertirá en uno de los futbolistas extranjeros más fieles y longevos de la historia del club.

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