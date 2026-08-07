Como refuerza su plantilla: Yan Couto llega del Borussia Dortmund

El club italiano Como ha dado otro paso importante para reforzar considerablemente su plantilla antes de la temporada 2026-2027. Según el sitio web oficial del equipo, el lateral derecho de la selección brasileña Yan Couto se ha incorporado cedido por el Borussia Dortmund. Este fichaje demuestra las elevadas ambiciones del conjunto dirigido por Cesc Fàbregas. Goal.com informa de ello.

La directiva del Como está siendo muy activa durante el mercado de fichajes de verano y está formando una plantilla capaz de competir al nivel de los torneos europeos más prestigiosos. El club también ha llegado a un acuerdo para fichar a Trevoh Chalobah procedente del Chelsea, aunque todavía se espera el anuncio oficial. La llegada de Yan Couto amplía aún más las opciones del equipo en la banda derecha.

Las primeras declaraciones de Cesc Fàbregas y del jugador

El entrenador del Como, Cesc Fàbregas, valoró muy positivamente las cualidades de su nuevo futbolista. Según el técnico, el brasileño encaja perfectamente en el estilo de juego del equipo.es un jugador valiente y técnicamente muy completo, capaz de ofrecer varias alternativas en la banda derecha. Le gusta incorporarse al ataque, tiene una enorme energía y, pese a su juventud, ya ha acumulado una valiosa experiencia.

El propio jugador tampoco ocultó sus grandes expectativas ante esta nueva etapa en Como. Yan Couto afirmó que le gusta la filosofía de juego del club y que quiere ayudar al crecimiento del equipo. Según sus palabras, este cambio representa un paso importante en su carrera.

La trayectoria de Yan Couto y su experiencia internacional

Nacido en 2002, el talentoso lateral derecho comenzó las principales etapas de su carrera como canterano del Manchester City. Su talento se manifestó plenamente durante su etapa en el Girona. En la temporada 2023-2024, el futbolista dio 10 asistencias en La Liga y contribuyó decisivamente al histórico tercer puesto del equipo.

Después de su exitosa temporada en el Girona, Yan Couto fichó por el Borussia Dortmund. Durante sus dos temporadas en el club alemán, adquirió una valiosa experiencia en la Champions League. En particular, hace un año, en un intenso partido contra la Juventus disputado en Turín y saldado con un espectacular empate 4-4, logró inscribir su nombre entre los goleadores.