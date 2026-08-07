El error de Pérez y el shock de Mourinho: ¿por qué fracasó el fichaje de Rodri por el Real?

El famoso periodista español Sergio Valentín reveló detalles sensacionales sobre por qué se detuvo el esperado fichaje del centrocampista del «Manchester City», Rodri, por el «Real Madrid», y cómo «Barcelona» se sumó a la pelea.

Según el periodista, el acuerdo estaba prácticamente cerrado al 100 %: Rodri había aceptado plenamente fichar por «Madrid» y todas las condiciones del traspaso con el «Manchester City» estaban acordadas. Sin embargo, una decisión inesperada de la directiva madridista lo cambió todo.

La intervención de Juni Calafat y la decisión de Pérez

En el momento más intenso del proceso, el jefe de ojeadores del «Real», Juni Calafat intervino y convenció a Florentino Pérez de que aún era posible rebajar el precio del fichaje. Pérez siguió el consejo del ojeador y congeló temporalmente las negociaciones.

Cuando el «Real» intentó bajar el precio, el «Manchester City» rechazó tajantemente la oferta y empezó a ofrecer a Rodri a otros clubes en el mercado de fichajes.

«Rodri solo dijo que quería fichar por el “Real”. Pero Florentino Pérez mantuvo una postura firme: o baja el precio o el traspaso no se hará. Finalmente, el futbolista se cansó de esperar en vano. Cuando Jorge Mendes se lo comunicó a José Mourinho, el entrenador se quedó en shock», —escribe Sergio Valentín.

«Barcelona», Flick y el movimiento secreto de Deco

Aprovechando que la situación se complicaba, el director deportivo del «Barcelona», Deco contactó directamente con Rodri hace tres días.

Según la información disponible, los siguientes factores fueron decisivos para convencer al jugador de unirse al conjunto azulgrana:

Hansi Flick se puso personalmente en contacto con él para explicarle su papel táctico en el equipo;

sus compañeros de la selección española que juegan en el «Barcelona» lo invitaron a trasladarse a Cataluña.

Como resultado, el «Manchester City» consiguió que apareciera otro potente candidato en la carrera por el fichaje y, lo más importante, el propio Rodri empezó a interesarse seriamente por la opción del «Barcelona».

¿Está en crisis la política de fichajes del «Real»?

El periodista Sergio Valentín criticó duramente el ambiente interno del club madrileño:

«El “Real” es un transatlántico, pero su sistema de gestión presenta graves fisuras. Los madrileños llevan tiempo teniendo problemas de planificación y política de fichajes. Ahora no solo tendrán que pagar más, sino también recuperar la confianza de Rodri, que estuvieron a punto de perder. Mourinho quería fichar desesperadamente a un centrocampista central y está en shock por esta situación», —afirma la fuente.

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