Boeing, una de las principales compañías aeronáuticas de Estados Unidos, afronta serias dificultades para entregar sus últimos aviones de fuselaje ancho Boeing 777X. La aerolínea alemana Lufthansa ha anunciado que podría rechazar los primeros aviones fabricados hace varios años o aceptarlos únicamente tras una modernización completa. Esto demuestra que los problemas del gigante estadounidense de la aviación se han agravado aún más. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la dirección de Lufthansa ya ha iniciado negociaciones con representantes de Boeing. Su director ejecutivo, Carsten Spohr, señaló que actualmente se contemplan dos escenarios: renunciar por completo a algunos aviones o reequiparlos y entregarlos íntegramente a costa del fabricante, sin que la aerolínea tenga que asumir los gastos.

El retraso de la certificación y sus consecuencias

Esta crisis se debe a que el proceso de certificación del programa Boeing 777X se ha prolongado excesivamente. Tras años de espera, los primeros aviones construidos han quedado obsoletos. Los componentes, equipos instalados y la configuración de sus cabinas ya no cumplen en absoluto los estándares actuales del programa.

Por ello, antes de entregar estas aeronaves a los clientes es necesario realizar una modernización de gran envergadura. Sin embargo, es evidente que estos trabajos exigirían enormes gastos financieros.

La reacción de otros grandes compradores

El problema al que se enfrenta Boeing no se limita a una sola aerolínea. Antes de Lufthansa, otros dos grandes compradores ya habrían tomado una decisión similar. En particular, la estadounidense United Airlines renunció a los primeros ejemplares del Boeing 777X.

La aerolínea Emirates, de los Emiratos Árabes Unidos, también ha iniciado negociaciones similares. En una de sus entrevistas, su presidente Tim Clark comentó con ironía los primeros ejemplares de estos aviones y afirmó que solo podrían utilizarse para fabricar latas de conserva Heinz.

Decisiones económicamente ineficientes

Otra prueba de la gravedad de la situación es que Boeing simplemente dio de baja y desguazó uno de los primeros Boeing 777-9 destinados a Emirates. Los análisis demostraron que adaptar esta aeronave a los estándares modernos no era económicamente viable.

A pesar de todas las dificultades, la dirección de Lufthansa no ha renunciado a sus planes futuros. La compañía sigue esperando recibir su primer Boeing 777-9 listo para operar durante el verano de 2027.