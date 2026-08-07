Fichaje « bomba »: ¡Trabzonspor ficha a Shomurodov y Núñez!

Con el objetivo de conquistar la liga turca la próxima temporada, el Trabzonspor sigue sacudiendo el mercado de fichajes. Tras incorporar a la exestrella de||||? Mohamed Salahdel Liverpool, el club de Trebisonda quiere reforzar ahora su ataque con el capitán de la selección uzbeka, Eldor Shomurodov, y el uruguayo Darwin Núñez.

Según el prestigioso medio turco takagazete.com.tr el principal objetivo del Trabzonspor para la posición de delantero centro es precisamente Eldor Shomurodov.

Acuerdo de intercambio: Umut Nayir + 5 millones de euros

Según el periodista Çağrı Aktaş, la directiva del Trabzonspor ha ofrecido a su delantero Umut Nayir como parte del intercambio para hacerse con Shomurodov, atacante del Başakşehir.

El delantero uzbeko tiene derecho a jugar en Turquía con la condición de futbolista local, lo que hace que este fichaje sea aún más atractivo para el Trabzonspor.

«El Trabzonspor está muy cerca de cerrar el fichaje de Shomurodov. Sin embargo, el Başakşehir exige, además de Umut Nayir, aproximadamente 5 millones de euros en concepto de traspaso», escribe el insider.

¡La pareja Shomurodov-Darwin Núñez!

El entrenador del Trabzonspor, Fatih Tekke, quiere contar en ataque con un futbolista experimentado, prolífico y capaz de marcar muchos goles. Por eso, las negociaciones se han acelerado considerablemente.

Lo interesante es que el club de Trebisonda no quiere conformarse solo con Eldor. Si Umut Nayir ficha por el Başakşehir, el club planea incorporar, además de Shomurodov, al delantero del Liverpool y de la selección uruguaya Darwin NúñezLa directiva pretende formar una línea ofensiva completa con dos superdelanteros de primer nivel al mismo tiempo.

Ventaja en la carrera por el máximo goleador

Cabe recordar que la temporada pasada Eldor Shomurodov marcó, junto al delantero del Trabzonspor Paul Onuachu, 22 goles cada uno y ambos terminaron como máximos goleadores de la Süper Lig turca.

Umut Nayir, incluido en el traspaso de Shomurodov, marcó la temporada pasada 9 goles y registró la mejor cifra entre los futbolistas turcos locales. A modo informativo, los primeros puestos de la tabla de goleadores de la Süper Lig estuvieron ocupados únicamente por extranjeros: Eldor Shomurodov y Paul Onuachu (22 goles cada uno), Talisca (19), Mohamed Bayo y Victor Osimhen (15 cada uno), y Mauro Icardi (14).

Como otro de los principales goleadores del Trabzonspor, Felipe Augusto (13 goles), se marchó recientemente al Zenit ruso, los fichajes de Shomurodov y Núñez son de vital importancia para el club.

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