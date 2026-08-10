Juventus y Bolonia continúan las negociaciones por el fichaje de Jhon Lucumí

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Juventus y Bolonia continúan las negociaciones por el fichaje de Jhon Lucumí

Los grandes clubes de la Serie A italiana mantienen negociaciones activas en el mercado de fichajes. Según Gazzetta.it, Juventus y Bolonia intentan alcanzar un acuerdo por el fichaje del defensa colombiano Jhon Lucumí, pero las conversaciones se han complicado debido a las exigencias económicas. Sobre el asunto, Goal.com informa .

La directiva del Bolonia valora a su defensa en al menos 20 millones de euros. Una de las principales razones de esta postura firme es que el club de Emilia-Romaña debe pagar al Genk el 20 % del importe de una futura venta del jugador. Por ello, rebajar el precio de forma injustificada podría provocar pérdidas económicas.

La opción de Teun Koopmeiners

El equipo turinés tenía previsto ofrecer aproximadamente 10 millones de euros y un jugador para reducir el precio del traspaso. Aunque inicialmente Juan Cabal era considerado un candidato para entrar en la operación, las negociaciones dieron un giro inesperado y la directiva del Bolonia pidió a Teun Koopmeiners.

Esta opción resulta interesante para el club, ya que el director deportivo del Bolonia, Giovanni Sartori, conoce bien al centrocampista neerlandés y mantiene una relación cercana con su familia. Sartori también es conocido por haber llevado anteriormente al jugador al Atalanta.

Obstáculos económicos y planes de futuro

Juventus no se opone a la salida de Teun Koopmeiners, pero la falta de ofertas satisfactorias procedentes de Turquía o de la Premier League inglesa está ralentizando el proceso. Además, su salario anual de 4,5 millones de euros podría suponer una dificultad económica para el Bolonia.

Aun así, una cesión del jugador, con Juventus asumiendo parte de su salario, podría resolver el asunto de forma positiva. La opción de Fabio Miretti también sigue sobre la mesa, aunque por ahora su inclusión en el traspaso no parece realista. Las partes continúan buscando la fórmula más adecuada para alcanzar un acuerdo.

JuventusBoloniaJhon LucumíTeun KoopmeinersSerie A
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