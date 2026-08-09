Trevoh Chalobah deja el Chelsea y ficha por el Como

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Trevoh Chalobah deja el Chelsea y ficha por el Como

Formado en el Chelsea, el defensa Trevoh Chalobah puso fin a sus veinte años en Londres para fichar por el club italiano Como. Continuará su carrera en la Serie A y se incorporará al proyecto dirigido por la antigua leyenda del fútbol Cesc Fàbregas. Según Goal.com informa .

Según Goal.com y otros medios deportivos, el traspaso asciende a 30 millones de euros, con otros 6 millones en variables y un porcentaje de una futura venta. El central inglés ya había alcanzado semanas antes un acuerdo con el club italiano sobre las condiciones de su contrato.

De la academia del Chelsea a la Serie A

Trevoh Chalobah se incorporó al Chelsea en la categoría sub-9. Tras completar con éxito su formación en la academia del club, se convirtió en una pieza importante del equipo que ganó la UEFA Youth League en 2016. También conquistó dos Copas Juveniles de Inglaterra consecutivas y contribuyó en los partidos decisivos de la edición de 2017.

Antes de incorporarse al primer equipo, Chalobah adquirió una valiosa experiencia durante sus cesiones al Ipswich Town, Huddersfield Town y Lorient. Después de cumplir 22 años, se convirtió en un jugador habitual del primer equipo del Chelsea. La temporada pasada disputó 47 partidos en todas las competiciones y marcó 3 goles.

Un paso importante para el Como

El interés mostrado por el entrenador del Como, Cesc Fàbregas, para hacerse con el defensa aumenta la importancia de este traspaso. Tras la llegada de Maxence Lacroix al Chelsea, el protagonismo de Chalobah en el equipo londinense se había reducido.

Al hablar de su llegada a su nuevo equipo, el futbolista compartió sus sensaciones: «Estoy deseando aportar mi experiencia al equipo, sentir el ambiente increíble del estadio y conectar con los aficionados. Daré lo mejor de mí cada día para hacer historia juntos», declaró.

Trevoh ChalobahComoChelseaCesc FàbregasSerie A
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