Liverpool pierde ante el Mónaco después de ponerse por delante

En su preparación para la nueva temporada de la Premier League inglesa, el Liverpool perdió su ventaja en un amistoso contra el Mónaco. En Anfield, los Reds se adelantaron por dos goles en los primeros minutos, pero acabaron perdiendo por 2-3. Según BBC Sport, este resultado preocupa al entrenador Andoni Iraola, ya que las debilidades defensivas de la temporada pasada siguen haciéndose notar. Goal.com informa de ello.

Desde los primeros minutos, el equipo local se mostró muy activo y deleitó a sus aficionados con bonitas jugadas de ataque. Tras rápidas combinaciones en el centro del campo, Alexander Isak abrió el marcador en el minuto 16. Poco después, Florian Wirtz aprovechó un desorden en el área para marcar el segundo gol de su equipo y reforzar la ventaja. La actuación de los nuevos fichajes dejó una impresión positiva en el cuerpo técnico.

Los problemas defensivos vuelven a aparecer

Sin embargo, el éxito ofensivo del equipo quedó eclipsado por los viejos errores defensivos. Cerca del final de la primera parte, Virgil van Dijk cometió una falta en su propia área y el árbitro señaló penalti a favor del Mónaco. Aleksandr Golovin aprovechó la oportunidad para recortar distancias. En la segunda mitad, la iniciativa pasó por completo al conjunto visitante.

Después de numerosos cambios realizados en el descanso, la defensa del Liverpool se mostró desorganizada. Mika Biereth y Paris Brunner convirtieron sus ocasiones en la segunda parte y dieron al Mónaco una convincente victoria. Cuando sonó el pitido final, el marcador reflejaba un 2-3, un resultado que preocupó a los aficionados del equipo.

La conexión ofensiva y los aspectos positivos

A pesar de la derrota, el rendimiento de la nueva dupla ofensiva, incorporada al equipo el verano pasado por un total de 225 millones de libras esterlinas, fue un consuelo para el entrenador y los aficionados. Florian Wirtz brilló en una posición creativa central, suministró buenos pases al delantero sueco Isak y puso a prueba en varias ocasiones al guardameta rival Lukáš Hrádecký.

En una entrevista concedida a LFC TV después del partido, Alexander Isak destacó que el ambiente en el equipo era bueno y que todos estaban de buen ánimo. Aseguró que el equipo corregirá todos sus errores y estará listo para el inicio de la temporada. Andoni Iraola también señaló que se había dado un paso importante para presentar a los aficionados un equipo del que pudieran sentirse orgullosos y con el que pudieran identificarse.