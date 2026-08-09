AMD presenta dos nuevos procesadores sin bloque de inteligencia artificial

Según Ixbt.com, en el catálogo oficial de AMD han aparecido dos nuevos procesadores de la familia Gorgon Point, llamados Ryzen 5 439 y Ryzen 7 449. Aunque sus principales características los acercan a la serie Ryzen AI 400, estos modelos se distinguen por la eliminación completa del bloque NPU destinado a las tareas de inteligencia artificial. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Especificaciones técnicas y diferencias

Desde el punto de vista arquitectónico, los nuevos procesadores recuerdan respectivamente a los modelos Ryzen AI 5 Pro 440 y Ryzen AI 7 Pro 450. Sin embargo, sus frecuencias de reloj se han reducido ligeramente y la versión menor también cuenta con menos memoria caché. En concreto, el Ryzen 5 439 tiene seis núcleos: tres núcleos Zen 5 completos y tres núcleos Zen 5c.

La frecuencia máxima de los núcleos de rendimiento de este modelo alcanza 4,6 GGs, mientras que los núcleos Zen 5c funcionan hasta 3,3 GGs. Además, la capacidad de la caché L3 se ha reducido a la mitad, de 16 MB a 8 MB. En comparación, las versiones PRO equivalentes podían ofrecer mejores resultados en tareas de inteligencia artificial gracias al bloque NPU XDNA.

Capacidades del Ryzen 7 449

El modelo superior, el Ryzen 7 449, está equipado con ocho núcleos, configurados con cuatro núcleos Zen 5 y cuatro núcleos Zen 5c. Según el fabricante, sus núcleos principales alcanzan hasta 5,0 GGs, mientras que los núcleos energéticamente eficientes funcionan a 3,4 GGs.

Al mismo tiempo, la empresa ha conservado los gráficos integrados en ambos procesadores, que cuentan con un núcleo gráfico Radeon 860M. Sin embargo, carecen del procesador neuronal XDNA presente en los modelos Ryzen AI y capaz de ofrecer hasta 50 TOPS de rendimiento. Por ello, las capacidades generales de la plataforma están orientadas a los cálculos clásicos y las tareas gráficas.

Fabricación y perspectivas de mercado

Ambos procesadores se fabrican mediante el proceso tecnológico de 4 nanómetros de TSMC. Su consumo nominal es de 28 vatios, aunque los fabricantes de portátiles podrán ajustar de forma independiente la potencia del dispositivo en un rango de 15 a 54 vatios.

Según los especialistas, prescindir del bloque de inteligencia artificial es un paso lógico para los portátiles asequibles que no necesitan acelerar redes neuronales en el propio dispositivo. Los núcleos del procesador y los gráficos siguen desempeñando plenamente sus funciones y realizando con éxito las tareas informáticas cotidianas.