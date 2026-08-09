Revelan quiénes son los dos peleadores favoritos de Trump en la UFC

Ali Abdel-Aziz, uno de los mánagers más conocidos de la UFC, reveló los nombres de los dos peleadores que el presidente estadounidense Donald Trump respeta especialmente en el mundo de las artes marciales mixtas. Según él, la lista incluye al actual campeón del peso ligero, Justin Gaethje, y a la leyenda de la UFC Khabib Nurmagomedov.

Cabe destacar que Abdel-Aziz no presentó esta opinión como una simple suposición. El mánager declaró que recientemente presenció un encuentro entre Trump y Gaethje, y añadió que la actitud del presidente hacia el peleador también le causó una gran impresión.

Trump conversó con Gaethje durante tres horas

En el pódcast Pound 4 Pound, Ali Abdel-Aziz contó que Donald Trump había invitado personalmente a Justin Gaethje tres semanas antes.

Según el mánager, conversaron durante casi tres horas.

Abdel-Aziz explicó que quedó sorprendido al ver cómo el presidente interactuaba con Gaethje. Dijo que Trump admiraba la personalidad del peleador y lo respetaba profundamente. Después expuso su conclusión: en su opinión, entre los peleadores de la UFC, Trump aprecia sobre todo a Gaethje y Khabib Nurmagomedov.

Por supuesto, no se trata de una clasificación oficial de Trump, sino de la observación y valoración personal de Abdel-Aziz.

Trump ya había llamado «amigo» a Gaethje

La cálida relación entre el presidente y Justin Gaethje ya se había hecho visible en público.

El 6 de mayo, cuando Gaethje se reunió con Trump en el Despacho Oval junto a otras estrellas de la UFC, el presidente lo llamó «amigo» y elogió su estilo de combate. Trump destacó especialmente la capacidad de Gaethje para seguir peleando incluso después de recibir golpes muy duros.

Ali Abdel-Aziz también participó en aquella reunión. Durante la conversación, Trump preguntó al mánager por Khabib Nurmagomedov y lo describió como «un peleador muy especial». El presidente también recordó que Khabib había logrado 29 victorias en 29 combates.

Gaethje cumplió su mayor sueño en la Casa Blanca

Otro acontecimiento importante se sumó a la relación entre Justin Gaethje y Trump.

El 14 de junio, en el torneo UFC Freedom 250, celebrado en el Jardín Sur de la Casa Blanca, Gaethje subió al octágono para disputar el título del peso ligero contra Ilia Topuria. El estadounidense ganó por nocaut técnico después de que la esquina de su rival detuviera el combate tras el cuarto asalto, convirtiéndose en el campeón indiscutido del peso ligero de la UFC.

Para Gaethje, de 37 años, era el trofeo más importante que faltaba en su carrera. La UFC también lo colocó en el primer puesto como mejor peleador de la primera mitad de 2026.

En ese sentido, una de las mayores victorias profesionales de Gaethje se produjo precisamente durante la presidencia de Trump, en el recinto de la Casa Blanca.

Lo curioso es que los dos «favoritos» de Trump se enfrentaron

Los dos nombres mencionados por Abdel-Aziz también están unidos por otro vínculo histórico.

Khabib Nurmagomedov disputó el último combate de su carrera profesional precisamente contra Justin Gaethje .

En el UFC 254, celebrado en octubre de 2020, Khabib sometió a Gaethje en el segundo asalto mediante una sumisión de triángulo. Después, el peleador daguestaní anunció el final de su carrera con un récord de 29-0.

Así, según la interpretación de Abdel-Aziz, los dos peleadores de la UFC que Trump más valora se enfrentaron en su día por el cinturón de campeón.

La relación entre Khabib y Trump también es llamativa

Aunque no ha disputado un combate profesional desde 2020, Khabib sigue siendo uno de los deportistas más famosos de la historia de la UFC.

Terminó su carrera con 29 victorias y ninguna derrota, defendió con éxito en tres ocasiones el cinturón del peso ligero de la UFC y posteriormente ingresó en el Salón de la Fama de la UFC.

El hecho de que Trump mencionara especialmente a Khabib en mayo, en el Despacho Oval, también podría explicar la opinión de Abdel-Aziz. En aquella conversación, el presidente recitó de memoria su récord y habló de su último combate contra Gaethje.

Abdel-Aziz quiere otra gran pelea para Gaethje

La última intervención del mánager no se centró únicamente en Trump.

Abdel-Aziz declaró que, teniendo en cuenta que la carrera de Gaethje, de 37 años, se acerca a su final, su próximo combate debe ser lo más grande posible. Incluso sugirió que su próximo rival podría ser Islam Makhachev, campeón del peso wélter. Abdel-Aziz es el mánager de ambos peleadores desde hace años.

Por ahora, una pelea así no ha sido confirmada. Sin embargo, el título que Gaethje conquistó al derrotar a Topuria en la Casa Blanca y su estrecha relación con Trump hacen aún más interesante la etapa final de su carrera.

Si se toma en serio lo dicho por Abdel-Aziz, aunque la UFC cuenta con cientos de peleadores famosos, hay dos nombres que han captado especialmente la atención del presidente estadounidense: Justin Gaethje y Khabib Nurmagomedov.

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