Anthropic activa el modo automático en su herramienta de programación Claude Code

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Anthropic activa el modo automático en su herramienta de programación Claude Code

Anthropic, una de las empresas líderes en el campo de la inteligencia artificial, ha anunciado una importante actualización para su asistente de programación Claude Code. Según ixbt.com, la compañía ha decidido activar por defecto el modo automático a partir del 14 de agosto de este año para las cuentas Pro, Max y Team. Este cambio permitirá a los desarrolladores trabajar de forma más rápida y eficiente, con menos supervisión humana. Sobre ello, Techcrunch.com informa .

Cabe recordar que Anthropic presentó por primera vez la versión de prueba de esta función en marzo. Este modo, diseñado para equilibrar una mayor velocidad y el control, busca ofrecer una experiencia más cómoda a los usuarios. A partir de ahora, la inteligencia artificial no se detendrá para solicitar una aprobación humana independiente en cada paso.

Cómo funciona el modo automático y cuál es su nivel de seguridad

Según un comunicado oficial publicado el viernes, cuando Claude Code funciona en modo automático, continúa de forma autónoma sin enviar una solicitud independiente para cada acción. Como excepción, el sistema solo se detiene si las acciones se consideran «irreversibles, destructivas o dirigidas fuera del entorno». Este enfoque acelera considerablemente el flujo de trabajo.

La empresa también compartió estadísticas interesantes obtenidas durante el periodo de prueba. Según un estudio en el que participaron 1 053 usuarios de pago, el modo automático resultó ser mucho más seguro que la comprobación manual. En concreto, el modo automático detectó a tiempo el 89 % de las acciones maliciosas, mientras que la comprobación manual realizada por personas solo alcanzó un resultado del 13,6 %.

Hábitos de los usuarios y nuevas medidas de protección

Los especialistas señalan que el proceso de aprobación manual puede convertirse en un hábito. Según las estadísticas, los usuarios simplemente aprueban el 97 % de las solicitudes de permisos en Claude Code. Esto reduce la eficacia de la supervisión humana. Boris Cherny, responsable de Claude Code, escribió en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que su equipo llevaba varios meses utilizando únicamente el modo automático y que ni siquiera podía imaginar volver a las solicitudes de permisos.

Para reforzar aún más la seguridad, Anthropic también está introduciendo varias funciones adicionales. Entre ellas se incluyen el filtrado de inyecciones de prompt para evitar filtraciones de datos y reglas de denegación estricta configurables («hard deny rules»). Estas medidas ofrecen a los desarrolladores un entorno de trabajo seguro y controlado.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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