Presentado el Minimal Phone 2: pantalla OLED y teclado QWERTY

La empresa Minimal Company ha anunciado oficialmente la segunda generación de su smartphone Android con un diseño distintivo: el Minimal Phone 2. Aunque conserva las principales características del modelo de primera generación, este nuevo dispositivo incorpora varios cambios técnicos importantes y mejoras modernas. Ixbt.com informa de ello.

Según ixbt.com, una de las novedades más importantes y destacadas del nuevo dispositivo es el abandono de la pantalla de papel electrónico E Ink. Aunque este tipo de pantalla, utilizada en el smartphone de primera generación, ofrecía un bajo consumo energético, su velocidad era limitada. Ahora, el Minimal Phone 2 cuenta con una pantalla OLED moderna y brillante, además de compatibilidad con redes 5G.

Cambios en comodidad y diseño

El teclado físico QWERTY, una de las señas de identidad del smartphone, se mantiene en el nuevo modelo. Según el fabricante, su diseño ha sido renovado para hacerlo aún más cómodo de usar. El cuerpo del dispositivo también ha cambiado: ahora es más compacto y está fabricado en aluminio resistente.

Entre los cambios externos también se encuentra la ubicación de la cámara frontal. En la primera generación estaba situada debajo de la pantalla, junto al teclado, mientras que en el nuevo modelo se ha trasladado a la posición habitual y más cómoda, sobre la pantalla. En la parte trasera se mantiene una única cámara principal, como antes.

Nuevas funciones e interfaz

Debido a la necesidad de admitir redes 5G, el smartphone incorpora una nueva plataforma de hardware, aunque la empresa aún mantiene en secreto su nombre exacto. Los fabricantes también prometen a los usuarios una interfaz más rápida y optimizada.

La construcción del dispositivo también presenta algunos cambios: se ha eliminado el tradicional conector para auriculares de 3,5 milímetros. La bandeja para la tarjeta SIM se ha trasladado al borde derecho, mientras que los botones de volumen se encuentran en el lado izquierdo. Además, en el borde superior ha aparecido un botón físico independiente de aspecto misterioso. Su función aún no se ha revelado, pero los especialistas lo relacionan con modos de concentración u otras funciones especiales.

Por ahora, se desconocen los parámetros de la pantalla, el procesador, la capacidad de la batería, las características de la cámara, así como el precio y la fecha de lanzamiento del Minimal Phone 2. El fabricante ha comunicado que publicará todos los detalles más adelante.