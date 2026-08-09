El fichaje de Rodri por el Barcelona provocaría grandes cambios en la plantilla

Según la información difundida por un medio deportivo, si el capitán de la selección española, Rodri, firma contrato, la política de fichajes del club catalán y la composición de su once titular podrían cambiar por completo. Este posible fichaje aumentaría considerablemente la competitividad del equipo de Hansi Flick, pero pondría en riesgo el futuro de algunos futbolistas, informa Goal.com .

La directiva del Barcelona negocia actualmente la incorporación de Rodri, centrocampista del Manchester City. Según los expertos, la llegada de este futbolista, considerado uno de los mejores del mundo en su posición, aportaría al equipo no solo una calidad superior, sino también liderazgo sobre el terreno de juego.

Cambios en la plantilla y jugadores perjudicados

Sin embargo, el fichaje de una estrella de este nivel afectará inevitablemente a la rotación de la plantilla. Dado que la posición y la influencia de Rodri son enormes, algunos futbolistas se enfrentan al riesgo de perder su lugar en el once titular.

Según Sport, Frenkie de Jong sería el primero en verse afectado por estos cambios. El centrocampista neerlandés lo dio todo con su selección para intentar clasificarse para el Mundial y acaba de iniciar su recuperación tras una grave lesión de rodilla. Cuando se recupere por completo y vuelva al equipo, le resultará mucho más difícil recuperar una plaza de titular que antes parecía garantizada.

Un periodo decisivo para Marc Casadó

La llegada de Rodri también complicaría considerablemente la situación de Marc Casadó. Al final de la pasada temporada, el entrenador Hansi Flick aclaró su futuro al afirmar que la mejor decisión para el futbolista sería encontrar otro club.

Al mismo tiempo, la directiva del club planea mantener a jóvenes promesas como Gavi y Pedri. Son considerados el futuro del equipo, pero la competencia será aún más feroz para el resto de los futbolistas.