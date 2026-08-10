El Mónaco rechaza la enorme oferta recibida por Lamine Camara

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El Mónaco rechaza la enorme oferta recibida por Lamine Camara

El club francés Mónaco rechazó una oferta oficial de 50 millones de euros presentada por el club inglés Crystal Palace por su centrocampista Lamine Camara. Según Nice-Matin y Foot Mercato, el conjunto monegasco exige al menos 60 millones de euros por el talentoso futbolista, mientras que Liverpool y Manchester United también participan activamente en la puja. Goal.com informa .

La situación en torno a Lamine Camara se intensifica cada vez más en el mercado de fichajes. El futbolista, que tiene contrato con el Mónaco hasta 2029, no está obligado a abandonar el club. Además, el equipo francés ya ha ingresado 105 millones de euros mediante la venta de otros jugadores en el mercado estival, lo que le permite esperar las ofertas de los pretendientes.

La firme postura del entrenador

El entrenador del Mónaco, Filipe Luis, no ocultó su determinación de conservar al líder de su equipo. Después del partido amistoso disputado el domingo contra el Liverpool, que terminó con victoria monegasca por 3-2, el técnico compartió sus impresiones. Subrayó que quiere reforzar el equipo y que no desea que se marche ningún jugador importante, aunque pueda parecer egoísta.

Según Filipe Luis, Kamara es considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo. "Hablamos todos los días sobre la plantilla y los fichajes. Quiero que se quede en el equipo. Es muy hábil con el balón y recorre enormes distancias sobre el terreno de juego. Es un futbolista excepcional y desempeña un papel fundamental en mi sistema de juego", añadió el entrenador.

El interés de los clubes ingleses

Crystal Palace dio el primer paso concreto en el mercado de fichajes al presentar una atrevida oferta de 50 millones de euros por Lamine Camara. Sin embargo, el Mónaco consideró insuficiente la propuesta. Al mismo tiempo, Liverpool y Manchester United también siguen de cerca la situación del futbolista.

En particular, los aficionados del Liverpool pudieron observar de cerca el rendimiento de Lamine Camara durante el amistoso del domingo. En el centro del campo, demostró su gran nivel frente a Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch. Si el Liverpool sufriera bajas, Kamara podría convertirse en el principal candidato para reforzar su centro del campo. Por ahora, se afirma que el futbolista es feliz en el Mónaco y el club espera que continúe en el equipo.

Lamine CamaraMónacoCrystal PalaceLiverpoolManchester United
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