Comienza la semana decisiva para el futuro de Julián Álvarez

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Comienza la semana decisiva para el futuro de Julián Álvarez

Según la información publicada por un medio deportivo, el delantero de la selección argentina Julián Álvarez regresa hoy a los entrenamientos de pretemporada del Atlético de Madrid. El futbolista se prepara para dar un paso decisivo con la esperanza de obligar a la directiva del club madrileño a iniciar negociaciones de traspaso con el Barcelona. Esta semana se perfila como decisiva para el futuro del delantero y sus opciones de fichar por el club catalán. informa Goal.com.

Cabe recordar que el delantero declaró públicamente su deseo de fichar por el Barcelona durante el Mundial. Sin embargo, desde entonces la situación se ha tensado considerablemente. El Atlético presentó una denuncia oficial ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol, acusando a los catalanes de negociar con un jugador que tenía contrato en vigor durante un periodo protegido.

La directiva y Diego Simeone mantienen una postura firme

El director general del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, y el presidente del club, Enrique Cerezo, afirmaron tajantemente que no venderían a Julián Álvarez bajo ninguna circunstancia durante el mercado de verano. El entrenador Diego Simeone también mostró su firme postura sobre el asunto al finalizar la semana pasada.

«La situación está clara, el club ha tomado su decisión», declaró brevemente el técnico argentino. La firmeza del entrenador y de la directiva rojiblancos complica aún más el proceso del traspaso.

Por su parte, el Barcelona se puso en marcha inmediatamente después de la declaración de Álvarez, enviando su primera oferta oficial y haciendo público su interés. Sin embargo, los catalanes han preferido guardar silencio en las últimas semanas. Consciente de la enorme complejidad de este traspaso, el club está dando cada paso con extrema cautela.

El regreso de Julián Álvarez a los entrenamientos y la petición especial que se espera que dirija a la directiva podrían cambiar aún más la situación. Si el futbolista aumenta oficialmente la presión para forzar su fichaje, la directiva del Atlético podría verse obligada a reconsiderar su postura.

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