Girona quiere repatriar a su exfutbolista desde Arabia Saudí

El Girona español ha entrado en la fase decisiva de las negociaciones para repatriar al centrocampista Unai Hernández, que atraviesa un momento complicado en Arabia Saudí, con el objetivo de reforzar su plantilla. Según Goal.com, el equipo catalán planea incorporar a su canterano en calidad de cedido. Goal.com informa de que

El Girona ha terminado su preparación para la nueva temporada de LaLiga Hypermotion. El equipo dirigido por Kike Álvarez solo logró una victoria en sus amistosos de verano y empató 1-2 ante el Nàstic en su último partido. Los resultados de la pretemporada generan numerosas dudas en el cuerpo técnico.

Detalles del traspaso y condiciones económicas

Según el medio saudí Al-Riyadiya, el Al-Ittihad está estudiando una oferta oficial para ceder a Hernández durante una temporada. Las principales negociaciones entre las partes están relacionadas con las cuestiones logísticas derivadas del elevado salario del futbolista en Oriente Medio.

La directiva del Girona propone asumir solo una pequeña parte del enorme salario del jugador, mientras que el Al-Ittihad pagaría el resto. El centrocampista natural de Malgrat de Mar quiere volver a ser una figura clave en su país y recuperar su antigua forma deportiva.

La trayectoria del futbolista

La carrera de Unai Hernández en los últimos años ha estado marcada por numerosos giros. Pasó los primeros años de su carrera profesional en la academia del Girona y posteriormente fichó por el Barcelona. El centrocampista ofensivo se incorporó a La Masia en 2022 y se convirtió en un jugador importante del Barça Atlètic.

Sus destacadas actuaciones llamaron la atención de clubes extranjeros y, en enero de 2025, el Al-Ittihad fichó al futbolista del Barcelona por 4,5 millones de euros más posibles bonus. Sin embargo, su etapa en el club de Yeda no transcurrió como esperaba y posteriormente fue cedido al Al-Shabab, otro equipo de la Saudi Pro League.