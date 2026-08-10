China planea enviar perros robot a una estación lunar

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China planea enviar perros robot a una estación lunar

Especialistas chinos estudian la posibilidad de enviar robots cuadrúpedos, es decir, perros robot, a la futura Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS). Según un concepto publicado en Chinese Space Science and Technology, se espera que estas máquinas inteligentes ayuden estrechamente a los astronautas en sus investigaciones científicas, inspecciones técnicas y tareas de construcción de infraestructuras. Ixbt.com informa .

Según el nuevo proyecto, los robots cuadrúpedos vigilarán periódicamente la zona alrededor de la base. A diferencia de los dispositivos con ruedas, podrán desplazarse con mayor libertad por terrenos irregulares y superar con éxito rocas y pequeños obstáculos. Los perros robot también se encargarán de recoger muestras de suelo y rocas lunares, estudiar el entorno y ayudar a la tripulación durante los experimentos científicos.

Un ayudante y compañero en el espacio

Según uno de los escenarios contemplados, tres robots y tres astronautas podrían trabajar juntos y repartirse las tareas. En el futuro, los dispositivos cuadrúpedos podrían asumir misiones más complejas, como construir y mantener un asentamiento permanente. También podrían extraer hielo de agua y minerales, transportar materiales y participar en la creación de estructuras a partir de materias primas lunares locales.

La automatización también influirá en la vida cotidiana de la base. En teoría, se espera que los robots puedan controlar los parámetros del aire y la temperatura, realizar tareas de limpieza, cuidar las plantas e incluso ayudar a preparar la comida. El proyecto también tiene un aspecto social particular, ya que se propone equiparlos con interfaces de voz.

Desafíos técnicos y planes de futuro

Según los especialistas, trabajar de forma autónoma en la Luna es mucho más difícil que en la Tierra. La mayoría de los sistemas modernos de visión artificial y navegación se entrenan con datos terrestres, pero la superficie lunar difiere notablemente por su iluminación, relieve y temperatura. Por ello, los robots necesitarán algoritmos especiales y procesos adicionales de entrenamiento.

Los perros robot se estudian como parte de los planes más amplios del programa ILRS. Está previsto establecer la infraestructura de la base alrededor de 2035 y ampliarla posteriormente. Para 2045, se espera que aparezca un sistema de instalaciones más avanzadas en la superficie lunar y en su órbita, con especial atención al polo sur, donde existen reservas de hielo de agua.

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Abror Shuhratov
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