Darwin Núñez anunció el fichaje de Ronald Araújo por el Liverpool antes que el club

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Darwin Núñez anunció el fichaje de Ronald Araújo por el Liverpool antes que el club

El exdelantero del Liverpool, Darwin Núñez, anunció en redes sociales que su compatriota Ronald Araújo se había unido al club inglés antes incluso del comunicado oficial. Según Liverpool Echo, los Reds han incorporado al defensa del Barcelona cedido hasta final de temporada, con una opción de compra de 47 millones de libras esterlinas. Goal.com informa .

Aunque el Liverpool todavía no ha presentado oficialmente a su nuevo defensa, Darwin Núñez, que se marchó al Al-Hilal el pasado verano, se encargó de hacerlo. El viernes publicó en X (antes Twitter) una foto junto a Ronald Araújo, revelando el fichaje a todo el mundo del fútbol y recibiendo los aplausos de los aficionados.

Ronald Araújo con la camiseta del Liverpool

En su afectuoso mensaje, Darwin Núñez expresó su amor incondicional por su antiguo equipo y le deseó suerte a su nuevo compañero. Núñez escribió en su publicación: "Te deseo lo mejor en este gran club, amigo. Me alegra mucho que estés sintiendo el cariño y el apoyo de los aficionados del LFC. Son muy especiales y te lo harán sentir una y otra vez", felicitando así a su compatriota.

Este fichaje supone un paso importante para reforzar la defensa del Liverpool, debilitada después de que Ibrahima Konaté se marchara gratis al Real Madrid. Ronald Araújo disputó 213 partidos con el Barcelona durante su exitosa trayectoria en La Liga, conquistando tres títulos de liga y cinco copas nacionales.

Además, el central uruguayo fue incluido en el equipo ideal de La Liga al término de las temporadas 2022 y 2024. La llegada de este experimentado futbolista ayudará a cubrir una carencia importante en la plantilla del Liverpool.

El hecho de que Darwin Núñez difundiera la noticia antes de cualquier anuncio oficial del club provocó un intenso debate entre los aficionados. Los usuarios de Internet recibieron la iniciativa del exdelantero con humor y entusiasmo, y le mostraron su agradecimiento.

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