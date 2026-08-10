Un fondo de inteligencia artificial invierte 400 millones de dólares en una start-up de fabricación de chips

Según The Wall Street Journal, el fondo de cobertura Situational Awareness, especializado en inteligencia artificial, continúa realizando grandes inversiones en proyectos prometedores pese a atravesar un periodo financiero difícil. Esta semana, el fondo invirtió 400 millones de dólares en la start-up Source Foundry, cuyo objetivo es acelerar y abaratar la fabricación de chips. Techcrunch.com informa .

Como resultado de esta importante financiación para la start-up, fundada por investigadores de la Universidad de Stanford, la inversión total del fondo en este proyecto ha alcanzado los 500 millones de dólares. Según los expertos, perfeccionar las tecnologías de fabricación de semiconductores y chips es actualmente una de las áreas más importantes y demandadas del mercado tecnológico.

Cambios y pérdidas financieras del fondo

El fondo Situational Awareness fue creado en 2024 por Leopold Aschenbrenner, un exinvestigador de OpenAI de unos veinte años, que no tenía experiencia en operaciones bursátiles cuando comenzó su actividad. Aunque los resultados iniciales generaron altos rendimientos, el fondo sufrió fuertes golpes en los últimos meses debido a la caída de las acciones vinculadas a la infraestructura de inteligencia artificial.

A finales de julio de este año, debido a las condiciones del mercado, Situational Awareness se vio obligado a vender la mayor parte de su cartera de acciones cotizadas a Citadel, dirigida por Ken Griffin. No obstante, el fondo logró conservar sus participaciones en Anthropic.

Según los últimos datos disponibles, como consecuencia de estos cambios financieros, los activos gestionados por el fondo se redujeron de 20.000 millones a 10.000 millones de dólares. A pesar de las dificultades, el fundador Leopold Aschenbrenner también dio un paso importante en su vida personal al celebrar su boda.