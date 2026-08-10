Marc Cucurella concede su primera entrevista tras fichar por el Real Madrid

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Marc Cucurella concede su primera entrevista tras fichar por el Real Madrid

El defensa español Marc Cucurella, que se incorporó al Real Madrid, compartió sus primeras impresiones tras completarse su fichaje. El futbolista considera esta decisión uno de los pasos más importantes de su carrera.

En una entrevista exclusiva concedida a la televisión oficial del club, Real Madrid TV, el defensa español destacó que unirse al equipo madrileño era un sueño de su infancia.

«Todo niño que juega al fútbol quiere jugar en este club»

Marc Cucurella no ocultó que la espera fue larga, pero que finalmente vestir la camiseta del club merengue le produjo una alegría inmensa:

«Estoy muy feliz. La espera fue larga, pero por fin estoy aquí. Hoy me entrené con mis nuevos compañeros y conocí a todas las personas del club. Ahora estoy deseando conocerlos poco a poco mucho mejor y disfrutar de una temporada magnífica.

Sin duda, esto es un gran orgullo para mí. Es un club con una historia enorme, el más grande de Europa. Estar aquí hoy es un privilegio, un honor y, sobre todo, la recompensa por todo el trabajo que he realizado a lo largo de mi carrera. Para cualquier niño que empieza a jugar al fútbol, es muy difícil rechazar la oportunidad de jugar en un club así. Me ofrecieron esa posibilidad y no tuve ninguna duda», declaró el defensa.

Las noches mágicas en el Bernabéu y nuevas responsabilidades

Cucurella añadió que está deseando vivir desde el terreno de juego los partidos inolvidables en el Santiago Bernabéu y las exitosas campañas del equipo en la Champions League:

«Como espectador, he visto todas las noches mágicas en el Bernabéu, las remontadas del equipo y todos los trofeos que ha conquistado en la Champions League. Ahora tener la oportunidad de vivir todo esto en primera persona y formar parte de esta historia supone una enorme responsabilidad. Al mismo tiempo, es un reto muy bonito e importante para mí», concluyó.

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Marc CucurellaReal MadridSantiago Bernabéu
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Shuhrat Razzakov
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