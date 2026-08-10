Presentado el Power Keyboard de estilo BlackBerry para smartphones

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Presentado el Power Keyboard de estilo BlackBerry para smartphones

Clicks Technology, que se ha propuesto recuperar los teclados físicos para smartphones, ha comenzado a enviar su Power Keyboard compatible con MagSafe. Este dispositivo, con un precio de 99 dólares, empezó a enviarse a los clientes durante el verano tras varios retrasos, según ixbt.com. Hasta la semana pasada, se había entregado a sus propietarios el 75 % de los pedidos anticipados de la primera tanda. Techcrunch.com informa .

Este nuevo teclado deslizante con teclas táctiles se adapta a dispositivos de distintos tamaños y puede utilizarse en orientación vertical u horizontal. La compañía afirma que el dispositivo devuelve a cualquier smartphone moderno la legendaria sensación de escritura de los dispositivos BlackBerry. El nuevo producto también funciona como una prueba para el primer smartphone Clicks Communicator, que Clicks espera presentar a finales de este año y que incorporará un teclado físico.

Principales funciones y diseño del dispositivo

El Power Keyboard pretende ofrecer una alternativa a los teclados en pantalla para quienes echan de menos la velocidad y fiabilidad de escribir en un pequeño teclado físico. Sin embargo, según ixbt.com, la versión actual del dispositivo presenta el mismo problema que el anterior teclado de la compañía integrado en una funda para smartphone. En concreto, puede hacer que la parte superior del smartphone pese más, especialmente en modelos grandes como el iPhone 17 Pro Max o el Pixel 10 XL, y dificultar su sujeción en orientación vertical.

A pesar de ello, el dispositivo está cuidadosamente diseñado y ofrece una alta calidad de fabricación. Sin duda atraerá la atención de los usuarios que añoran el estilo BlackBerry. Durante el desempaquetado, la presencia de películas especiales para protegerlo de los arañazos y de una guía rápida de uso a todo color demuestra que el producto cuenta con un embalaje de nivel premium.

Conectividad y uso

La batería del dispositivo puede cargarse mediante USB-C, aunque llegó al probador ya cargada. Para conectarlo al smartphone mediante Bluetooth, es necesario mantener pulsado el botón de encendido mientras se desliza hacia fuera el teclado. Durante las pruebas, la conexión con un dispositivo Android se realizó sin problemas, pero surgieron algunas dificultades al cambiar a un iPhone.

Según el manual, para añadir un segundo dispositivo Bluetooth hay que mantener pulsados simultáneamente el botón de encendido y la tecla numérica. En realidad, el dispositivo solo puede eliminarse por completo de la memoria mediante la aplicación móvil de Clicks. El teclado se fija al smartphone mediante MagSafe o Qi2. Para los teléfonos que no admiten estas tecnologías, se puede utilizar un anillo adhesivo especial o una funda con perfil magnético.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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