Tres boxeadores uzbekos en acción: anunciada la cartelera completa del torneo «IBA.PRO 20»

El próximo y prestigioso torneo de boxeo profesional «IBA.PRO 20» se celebrará en Naberezhnye Chelny, Rusia. En esta velada combatirán tres destacados boxeadores uzbekos: Mirazizbek Mirzaxalilov, Havasbek Asadullayev y Xalimjon Mamasoliyev.

Los organizadores anunciaron oficialmente la cartelera completa de la competición, que tendrá lugar el 14 de agosto.

Mirazizbek Mirzaxalilov peleará por el título IBF European

En uno de los combates centrales del torneo y de mayor importancia para los aficionados uzbekos, el campeón mundial y asiático de boxeo amateur, nuestro talentoso boxeador Mirazizbek Mirzaxalilov (5-0, 4 KO) disputará un combate por el título.

En este duelo a 10 asaltos del peso supergallo, Mirzaxalilov subirá al ring para enfrentarse al invicto ruso Chingiz Natirov (10-0, 5 KO) por el cinturón de campeón IBF European.

Duras pruebas para Havasbek Asadullayev y Xalimjon Mamasoliyev

Otros dos boxeadores uzbekos disputarán sus próximos combates importantes en el marco del torneo:

Havasbek Asadullayev (8-0, 5 KO): En un combate a 10 asaltos del peso wélter, se enfrentará al experimentado boxeador ruso invicto Sergey Lubkovich (20-0-2, 12 KO), que nunca ha conocido la derrota.

Halimjon Mamasoliyev: En el peso crucero se medirá con el experimentado ruso y peligroso noqueador Yuriy Kashinskiy en un duelo de poder.

El combate estelar del torneo «IBA.PRO 20»

El combate principal del torneo (Main Event) se disputará en el peso supermediano por el cinturón IBF European. En él, el campeón mundial de boxeo amateur, el ruso Jambulat Bijamov (3-0), se enfrentará al medallista de bronce del Campeonato Mundial, que representa a Serbia, Vladimir Mironchikov (8-0, 6 KO). Ambos se medirán en el ring.

Cartelera completa del torneo «IBA.PRO 20»:

Peso supermediano (cinturón IBF European, 10 asaltos): Jambulat Bijamov (3-0, Rusia) — Vladimir Mironchikov (8-0, 6 KO, Serbia) Peso wélter (cinturón IBF Youth, 10 asaltos): Ruslan Selimyan (14-0, 8 KO, Rusia) — Ivan Kambagire (9-2-1, 4 KO, Uganda) Peso ligero (cinturón IBF Youth, 10 asaltos): Mixail Grigoryan (9-0, 2 KO, Rusia) — Genri Otemba (9-1, 5 KO, Uganda) Peso supergallo (cinturón IBF European, 10 asaltos): Chingiz Natirov (10-0, 5 KO, Rusia) — Mirazizbek Mirzaxalilov (5-0, 4 KO, Uzbekistán) Peso superpluma (6 asaltos): Amin Abdullin (2-0, 1 KO, Rusia) — Adilet Kurmetov (3-0, 1 KO, Kazajistán) Peso wélter (10 asaltos): Sergey Lubkovich (20-0-2, 12 KO, Rusia) — Havasbek Asadullayev (8-0, 5 KO, Uzbekistán) Peso supermediano (Copa del alcalde de Naberezhnye Chelny, 6 asaltos): Sergey Sergeyev (2-0, 2 KO, Rusia) — Nekruz Salimov (1-0, 1 KO, Tayikistán) Peso crucero: Yuriy Kashinskiy (Rusia) — Xalimjon Mamasoliyev (Uzbekistán)

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