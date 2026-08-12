« Lo haremos más humilde »: Islam Makhachev responde a la polémica declaración de Garry

El campeón de la UFC Islam Makhachev compartió su opinión sobre su próximo rival, el reconocido peleador irlandés Ian Machado Garry. En el nuevo episodio de su videoblog « UFC Embedded », Makhachev habló con confianza sobre su táctica en el octágono, el comportamiento de su rival irlandés y el apoyo del público.

En sus entrevistas previas al combate, el irlandés Ian Machado Garry había prometido derrotar al campeón antes del límite y arrebatarle el cinturón. Sin embargo, el campeón ruso afirmó estar listo para quitarle la arrogancia a su rival el próximo domingo.

« En realidad es humilde, y si no lo es, nosotros mismos se lo enseñaremos »

Islam Makhachev señaló que el comportamiento público y las declaraciones de su rival solo buscan llamar la atención:

« Se comporta como un tipo malo, concede muchas entrevistas e intenta decir todo tipo de cosas desagradables. Pero sé que, en realidad, es un chico humilde. Si no lo es, yo lo haré más humilde »— declaró Makhachev.

« Todo el mundo conoce mi plan de combate y volverá a funcionar »

El campeón ruso declaró que no niega las cualidades del peleador irlandés, pero que no abandonará su táctica probada:

*« Respeto sus habilidades y su base técnica. Intentaré perseguirlo, atraparlo y llevarlo al suelo. Todo el mundo conoce mi plan de combate y volverá a funcionar. Los espectadores estarán de mi lado, porque a nadie le gusta Ian Machado Garry. Chicos, lo haremos más humilde y le obligaremos a mostrar más respeto »*, añadió el campeón.

El combate estelar del domingo

La pelea por el título entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry será el combate estelar del torneo de la UFC que se celebrará el próximo domingo. Los aficionados esperan con impaciencia este duelo en el octágono, en el que Makhachev defenderá una vez más su título de campeón.

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