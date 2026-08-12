Messi se niega a regresar a Estados Unidos tras la muerte de su padre: momentos de dolor en el mundo del fútbol

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Messi se niega a regresar a Estados Unidos tras la muerte de su padre: momentos de dolor en el mundo del fútbol

El legendario delantero argentino Lionel Messi decidió poner temporalmente en pausa su carrera profesional tras la muerte de su padre y representante, Jorge Messi, para permanecer junto a su familia y sus seres queridos. La estrella del fútbol se quedará en su país hasta nuevo aviso, y la fecha de su regreso a Estados Unidos sigue siendo desconocida.

La publicación argentina DobleAmarilla y prestigiosas fuentes deportivas internacionales informan sobre esta triste noticia y sus detalles.

Un duro duelo y una decisión familiar

La triste noticia de la muerte de su padre conmocionó profundamente a Lionel Messi. Tras este duro golpe, el delantero de 39 años suspendió todos sus planes en Estados Unidos y su participación con el Inter Miami, y viajó de inmediato a Argentina para estar junto a su familia.

Según fuentes, Messi prefiere no volver a los terrenos de juego hasta recuperarse emocionalmente y atravesar estos momentos difíciles junto a su familia.

La grave enfermedad en Rosario y el papel de Jorge Messi

Cabe recordar que Jorge Messi falleció a los 68 años en una clínica de Rosario, Argentina. Según fuentes, llevaba mucho tiempo luchando contra una grave enfermedad. Lionel se comunicaba regularmente con su padre y seguía de cerca su estado de salud.

Jorge Messi no solo era el padre de Leo, sino también su asesor más cercano y su representante durante toda su carrera futbolística:

  • Los primeros pasos: Estuvo al lado de su hijo durante el difícil camino que lo llevó desde el sistema de formación de Newell’s Old Boys hasta su traspaso al Barcelona;

  • Éxitos históricos: El apoyo organizativo y psicológico de su padre fue inestimable para que Leo conquistara 8 Balones de Oro, 4 Champions League y el Mundial de 2022.

Las condolencias del mundo del fútbol

Tras la muerte de Jorge Messi, la Asociación del Fútbol Argentino, Barcelona, Newell’s Old Boys e Inter Miami, así como los principales futbolistas del mundo, expresan sus profundas condolencias a la familia Messi.

La directiva del Inter Miami declaró que respalda plenamente la decisión de su capitán y que le concederá todo el tiempo que necesite.

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Lionel MessiJorge MessiInter MiamiArgentinaBarcelona
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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