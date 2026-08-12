Michael Owen señala al Arsenal como principal candidato al título

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Michael Owen señala al Arsenal como principal candidato al título

La próxima temporada de la Premier League se presenta más intensa y disputada que nunca. El exdelantero de la selección inglesa, Michael Owen, ha publicado sus pronósticos detallados sobre los seis grandes de la parte alta de la clasificación. En su opinión, el Arsenal defenderá con éxito su título y volverá a proclamarse campeón de Inglaterra. Goal.com informa de ello.

La principal rivalidad por el título y los fichajes

En una entrevista concedida a Metro, Michael Owen destacó que los jugadores de Mikel Arteta lograron un triunfo histórico la temporada pasada, después de 22 años de espera, y que el equipo se ha reforzado aún más. En el mercado de verano, el Arsenal incorporó al centrocampista del Newcastle United Bruno Guimarães, ampliando sus opciones en la medular.

Sin embargo, Owen advierte de que la carrera por el título no será sencilla. Según el exinternacional, revalidar el campeonato supondrá un gran desafío, ya que la ventaja del Arsenal la temporada pasada no superó los 90 puntos y sus rivales tampoco se han quedado de brazos cruzados.

Cambios en los banquillos y principales perseguidores

Durante el parón de verano se produjeron numerosos cambios de entrenadores en los clubes de la Premier League. En particular, el Liverpool confió el mando a Andoni Iraola tras la marcha de Arne Slot. Según Owen, Iraola, conocido por su trabajo en el Bournemouth, podría aportar al Liverpool un nuevo estilo de juego y una energía renovada.

El Chelsea también se mostró muy activo en el mercado de fichajes de verano y reforzó considerablemente su plantilla. Tras los cambios de la pretemporada, Xabi Alonso fue nombrado entrenador principal. Michael Owen sostiene que la ausencia del Chelsea en las competiciones europeas le permitirá centrarse por completo en el campeonato nacional, convirtiéndolo en el principal peligro de la temporada.

Asimismo, se espera que el regreso de Enzo Maresca al banquillo del Manchester City intensifique aún más la lucha por el título. Owen señaló que la llegada de técnicos españoles ha transformado por completo el panorama de la Premier League y ha elevado todavía más el nivel de la competición.

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