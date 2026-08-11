El número de usuarios de la aplicación Gemini de Google supera los 1.000 millones

En un momento en que las tecnologías de inteligencia artificial se popularizan a una velocidad sin precedentes en todo el mundo, Google ha alcanzado otro hito importante. Según ixbt.com, el director ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai, anunció en su página de la red social X que el número de usuarios activos mensuales de la aplicación Gemini había superado ampliamente la marca de 1.000 millones, convirtiéndola en uno de los productos de más rápido crecimiento de la historia de la empresa. Techcrunch.com informa de ello.

Este enorme hito convirtió a Gemini en el décimo producto del ecosistema tecnológico de Google con una audiencia de 1.000 millones de usuarios. Este rápido ritmo de crecimiento demuestra que Gemini avanza a la par del servicio ChatGPT de OpenAI, su principal competidor. Cabe recordar que ChatGPT también alcanzó la misma cifra de 1.000 millones de usuarios activos mensuales en junio de este año.

La estrategia para integrar la inteligencia artificial en el uso generalizado

Google está incorporando gradualmente sus capacidades de inteligencia artificial en todos sus productos principales, como Search, Workspace y Android. En particular, la función AI Mode del buscador ha logrado un gran éxito al alcanzar a más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Sin embargo, las últimas estadísticas citadas por Sundar Pichai incluyen únicamente los datos de la aplicación Gemini independiente, no los usuarios de otros canales.

La compañía no solo aumenta el número de usuarios, sino que también presenta regularmente nuevos modelos y funciones. Entre ellos se encuentra Gemini 3.5 Flash, diseñado para escribir código y realizar tareas propias de agentes autónomos de inteligencia artificial. Estas novedades amplían aún más las capacidades de la plataforma.

Hábitos de uso y planes futuros

Según datos interesantes publicados por Google, más del 35 % de los usuarios prefiere comunicarse directamente con el asistente mediante la función de voz, en lugar de limitarse a las búsquedas de texto. Además, Gemini puede generar actualmente más de 150 millones de imágenes al día. Curiosamente, el crecimiento de la aplicación no se limita a los productos de Google: también supera los 100 millones de usuarios activos en el sistema operativo iOS.

Esta cifra récord coincidió con la publicación de los resultados financieros de la compañía correspondientes al segundo trimestre de 2026. El informe destacaba que el número de usuarios mensuales había superado los 950 millones y que los usuarios activos diarios se habían triplicado respecto al año anterior. Según los expertos, la presentación de nuevas funciones de Gemini para los dispositivos Pixel durante el próximo evento Made by Google impulsará aún más estas cifras.