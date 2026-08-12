OpenAI lanza una aplicación de ChatGPT para usuarios de Linux

Reconocida como una empresa líder en inteligencia artificial, OpenAI presentó oficialmente una aplicación de escritorio específica para Linux de su chatbot ChatGPT, utilizado por millones de personas en todo el mundo. Este paso, esperado durante mucho tiempo por la comunidad del software de código abierto, permite a la compañía ofrecer una cobertura completa en las principales plataformas informáticas. Según informa Techcrunch.com.

Según ixbt.com, OpenAI tomó esta decisión en respuesta a las numerosas solicitudes de los usuarios de Linux. Los representantes de la compañía señalan que este lanzamiento global traslada directamente al entorno Linux no solo ChatGPT, sino también las funciones de ChatGPT Work y Codex. La aplicación ya está disponible en todo el mundo como versión preliminar (preview).

Distribuciones y funciones compatibles

Actualmente existen cientos de versiones diferentes de sistemas operativos en el ecosistema Linux. OpenAI ha seleccionado las variantes base más estables y populares. En concreto, la nueva aplicación oficial está adaptada a las siguientes arquitecturas principales:

Versiones de escritorio de Ubuntu 24.04 y 26.04 LTS

Sistema operativo Debian 13

Distribuciones Fedora 43 y 44

Según los expertos, estas versiones principales también sirven de base para muchas otras distribuciones y ediciones derivadas (downstream). Por ello, los usuarios de otros sistemas de código abierto también podrán utilizar esta aplicación sin problemas.

Competencia en el mercado y planes futuros

La competencia en este ámbito tampoco ha quedado al margen. A modo de comparación, Anthropic, uno de los principales rivales, lanzó un mes antes su propia aplicación de escritorio Claude para Linux. El programa de Anthropic es compatible con Ubuntu 22.04 o posterior, así como con Debian 12 y versiones superiores.

El lanzamiento de la aplicación ChatGPT para Linux por parte de OpenAI acelerará notablemente el trabajo diario de los desarrolladores y de los defensores de las tecnologías de código abierto. A partir de ahora, los profesionales que trabajan en Linux podrán utilizar cómodamente las herramientas de inteligencia artificial directamente desde la pantalla de su ordenador.