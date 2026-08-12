El Tottenham inicia negociaciones por el traspaso de Folarin Balogun

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El Tottenham inicia negociaciones por el traspaso de Folarin Balogun

El Tottenham, club de la Premier League inglesa, ha iniciado negociaciones oficiales para fichar al talentoso delantero del Mónaco, Folarin Balogun, con el objetivo de reforzar su ataque. Según L’Équipe, el equipo londinense está dispuesto a pagar aproximadamente 60 millones de euros por el internacional estadounidense y planea cerrar el acuerdo antes del cierre del mercado de fichajes de verano. Según Goal.com informa .

La temporada pasada, Folarin Balogun ofreció un rendimiento regular con el Mónaco. Disputó 45 partidos en todas las competiciones y marcó 19 goles. Sus destacadas actuaciones se hicieron notar no solo a nivel de clubes, sino también en el ámbito internacional, especialmente por sus brillantes actuaciones en el Mundial. Después de comenzar a trabajar con el reconocido agente Jorge Mendes, el jugador despertó el interés de varios clubes europeos, incluido el Newcastle, pero el Tottenham tomó la delantera en las negociaciones.

La necesidad de renovar el ataque

El Tottenham busca mejorar su juego bajo la dirección del entrenador Roberto De Zerbi. El delantero titular del equipo, Dominic Solanke, tiene dificultades para responder a las expectativas depositadas en él y carece de regularidad. Por ello, la directiva considera prioritario reforzar el ataque. Balogun, que también jugó en el Arsenal, siente que aún tiene asuntos pendientes en la Premier League tras no haber demostrado plenamente su potencial en el campeonato inglés y está muy motivado para regresar a la liga.

La directiva del Mónaco, por su parte, no tiene prisa por dejar marchar a su referente. Después del partido amistoso contra el Getafe, el entrenador del club, Filipe Luís, destacó las cualidades únicas del jugador y su importancia para el equipo. El contrato vigente entre el Mónaco y el futbolista se extiende hasta el 30 de junio de 2028, lo que otorga al club francés una ventaja considerable en el mercado de fichajes.

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