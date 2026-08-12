El futuro de Rafael Leão y la situación del mercado en torno al Milan

El delantero del AC Milan Rafael Leão reaccionó en las redes sociales a los rumores sobre su futuro y afirmó que concentra toda su atención únicamente en sus actuaciones sobre el terreno de juego. Según Goal.com, el futbolista portugués señaló que había otorgado exclusivamente a su familia y a sus abogados el derecho a defender sus intereses, e insistió firmemente en que nadie más estaba autorizado a hablar en su nombre. Esta declaración atrajo la atención pública en un contexto de malentendidos surgidos durante el mercado de fichajes de verano. Esta información fue comunicada por Goal.com .

Al parecer, la directiva del Milan había incluido a Rafael Leão entre los jugadores dispuestos a vender. Sin embargo, las negociaciones en el mercado de fichajes se estancaron debido a desacuerdos financieros. Aunque el club exige al menos 60 millones de euros por el futbolista, las ofertas recibidas, principalmente en forma de cesión con opción de compra, no superan los 35-40 millones de euros. Esta situación también dificulta seriamente la ejecución de los próximos planes de fichajes de los rossoneri.

El rechazo de la opción turca

Durante el mercado de fichajes circularon informaciones sobre el interés de clubes turcos por el jugador, especialmente Fenerbahçe y Galatasaray. A pesar de ello, ni el Milan quedó satisfecho con las condiciones económicas propuestas ni el propio futbolista consideró que mudarse a Estambul fuera un paso adelante en su carrera. Se esperaban ofertas importantes de clubes de la Premier League o La Liga por Leão, pero hasta ahora no ha llegado ninguna propuesta de ese tipo.

También sigue sin estar claro qué papel desempeñará el futbolista en el sistema táctico 3-4-2-1 del nuevo entrenador. Aunque es uno de los jugadores mejor pagados y técnicamente más talentosos del equipo, su puesto en el once titular no está garantizado, incluso si permanece en el club. El hecho de que la salida de Leão no se haya concretado también ha paralizado las negociaciones del Milan para incorporar nuevos jugadores.

La reacción de los aficionados y los retos por delante

A pocos días del cierre del mercado de fichajes y con el inicio de la temporada de Serie A cada vez más cerca, todavía no está claro en qué equipo comenzará la nueva campaña el delantero portugués. El hecho de que el jugador pareciera alejarse del club durante el verano, junto con las señales de descontento que mostró, también ha generado numerosas preguntas entre los aficionados. Si Leão se queda en Milán, tendrá que darlo todo sobre el terreno de juego para recuperar la confianza de la grada.