El precio de las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 50 se dispara en Estados Unidos

Los precios de las tarjetas gráficas de la generación NVIDIA GeForce RTX 50 han aumentado considerablemente en el mercado estadounidense. Según ixbt.com, el precio de algunos modelos ha subido casi un 40 % en los últimos meses, afectando gravemente a los compradores y provocando un intenso debate en el sector tecnológico. Sobre este tema, Ixbt.com informa de ello.

Según el análisis de los especialistas, el aumento de precios se aceleró aún más durante los dos últimos meses. Incluso las tarjetas gráficas cuyos precios se habían mantenido más estables o habían subido poco han incrementado ahora su valor de forma notable y han comenzado a venderse a precios elevados.

Fuerte aumento del precio de la GeForce RTX 5070

Uno de los modelos que más atención está recibiendo es la GeForce RTX 5070 , una tarjeta gráfica de gama media. Actualmente, su precio medio alcanza los 900 dólares estadounidenses. Esta cifra representa un aumento del 36 % en los últimos dos meses.

Cabe recordar que el precio de lanzamiento recomendado por el fabricante para esta tarjeta gráfica era de solo 550 dólares. Por tanto, el precio actual supera en un 64 % el valor recomendado, es decir, cuesta casi 350 dólares más. Como referencia, el precio de 1000 dólares estaba previsto inicialmente para el modelo RTX 5070 Ti.

Otros modelos y situación en el mercado europeo

La dinámica del mercado también muestra que la GeForce RTX 5060 Ti 16GB ha experimentado otro aumento de precio. Además, modelos más pequeños y asequibles, como las RTX 5060 y RTX 5060 Ti 8GB, también han subido de precio y resultan más caros para los usuarios.

A diferencia de esta situación crítica en el mercado estadounidense, los precios evolucionan de otra manera en los países europeos. Aunque también han aumentado en Europa, no se han observado subidas tan extremas y pronunciadas como en Estados Unidos. En particular, la popular GeForce RTX 5070 se vende actualmente en Europa por unos 700 euros, incluidos los impuestos y costes adicionales.