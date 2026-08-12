En julio, la temperatura de los océanos batió un récord histórico

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En julio, la temperatura de los océanos batió un récord histórico

En julio de 2026, la temperatura media de la superficie de los océanos a escala mundial alcanzó el nivel más alto registrado para ese mes. Así lo anunció el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), dependiente del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo.

Según el informe, julio de 2026 fue el segundo julio más caluroso registrado a nivel mundial. El récord absoluto corresponde a julio de 2023. El mes pasado, la temperatura media mundial de la superficie terrestre fue de 16,9 grados, 0,67 grados por encima de la media de julio del periodo 1991-2020.

Europa también experimentó un calor anómalo. La temperatura media de la superficie terrestre del continente alcanzó los 20,49 grados. En especial, el calor y la sequía se intensificaron en Europa occidental, provocando grandes incendios forestales en España y Francia.

La temperatura media de la superficie de los océanos fue de 20,96 grados, superando el récord anterior registrado en 2023. Los especialistas prevén que el fenómeno de El Niño podría intensificar en los próximos meses su influencia sobre la temperatura mundial de los océanos.

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