El FBI alerta sobre el hackeo de cuentas de redes sociales

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El FBI alerta sobre el hackeo de cuentas de redes sociales

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos publicó una grave advertencia: los ciberdelincuentes acceden ilegalmente a las páginas personales de adultos y menores en las redes sociales y roban sus fotos y vídeos íntimos. Según la información difundida por TechCrunch, los estafadores utilizan principalmente técnicas de ingeniería social para tender trampas a los usuarios y chantajearlos con el material obtenido. Esta información la publica Techcrunch.com .

Los expertos señalan que, aunque este tipo de delitos existe desde hace años, la advertencia pública del Buró Federal de Investigaciones demuestra que estas infracciones han aumentado considerablemente. Según Rachel Tobac, directora ejecutiva de la empresa de seguridad SocialProof Security, los ataques suelen dirigirse contra chicos jóvenes y se han convertido en un problema moderno de salud pública. La presión psicológica que sufren las víctimas puede llevarlas en ocasiones al suicidio, lo que genera una gran preocupación.

Principales métodos utilizados por los ciberdelincuentes

Los atacantes emplean diversos métodos sofisticados de engaño para ganarse la confianza de los usuarios y obtener sus datos personales. Según el comunicado del Buró Federal de Investigaciones, los delincuentes recurren principalmente a las siguientes técnicas:

  • Lanzar ataques de fuerza bruta contra cuentas utilizando contraseñas filtradas anteriormente o usadas en otros sitios;
  • Hacerse pasar por un empleado de Instagram u otra red social popular, o por un representante de atención al cliente;
  • Contactar con las víctimas bajo el pretexto de recuperar o desbloquear su cuenta;
  • Crear falsas páginas de inicio de sesión de redes sociales y enviar mensajes de phishing.
Las víctimas suelen sufrir una doble victimización. Esto incluye acoso, chantaje, ciberacoso y la promoción de contenido robado en la propia página de la víctima.

Cómo proteger las cuentas

Los expertos recomiendan a los usuarios de Internet seguir reglas estrictas para garantizar su seguridad. En primer lugar, es necesario utilizar contraseñas únicas para cada cuenta y guardarlas en gestores de contraseñas especializados. En segundo lugar, es importante activar la autenticación multifactor (MFA) en todos los servicios importantes.

También hay que recordar que los representantes de las redes sociales normalmente no contactan con los usuarios por iniciativa propia. Se requiere extrema precaución al recibir mensajes sospechosos o cuando alguien que afirma ser empleado se pone en contacto. Según las recomendaciones del Buró Federal de Investigaciones, nunca se deben guardar fotos muy sensibles o íntimas en cuentas personales de Internet.

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Abror Shuhratov
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