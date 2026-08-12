Lamine Yamal celebra sus 19 años y vuelve a los entrenamientos

·62·Deportes
Lamine Yamal celebra sus 19 años y vuelve a los entrenamientos

La estrella del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, puso fin a sus vacaciones de verano con una animada fiesta y celebraciones originales. El joven delantero, recientemente coronado campeón del mundo, celebró sus 19 años en Cataluña y se prepara para regresar al equipo dirigido por Hansi Flick. El Español informó sobre ello. Goal.com también lo confirma.

Para Yamal, que ha logrado éxitos sin precedentes en los últimos años, este verano fue como un auténtico sueño. Después de conquistar el título europeo, también levantó con España el trofeo del Mundial de 2026. Tras sus triunfos en el fútbol internacional, el jugador disfrutó de unos días de descanso antes de la pretemporada.

El talentoso extremo pasó la mayor parte de sus vacaciones en Colombia, donde conversó con aficionados locales y disfrutó del sol. Sin embargo, como su cumpleaños coincidió con la fase decisiva del Mundial en Norteamérica, solo pudo celebrar plenamente sus 19 años después de regresar a Cataluña.

Una lujosa fiesta en Vilanova del Vallès

Según El Español, la celebración tuvo lugar en la exclusiva finca Mas de Sant Llei, en Vilanova del Vallès. El recinto, destinado habitualmente a bodas exclusivas y eventos corporativos privados, permitió al jugador del Barça relajarse con sus amigos más cercanos y sus compañeros de equipo.

Cerca de 100 invitados fueron convocados a la fiesta. Curiosamente, el evento tuvo un formato mucho más sobrio y privado que el cumpleaños número 18 de Yamal, celebrado el año pasado con más de 200 asistentes y una temática de «gánster». Aun así, varios de sus compañeros del Barça estuvieron presentes para celebrar juntos sus últimos logros.

Regreso a los entrenamientos de pretemporada

Tras cumplir con sus compromisos internacionales, Lamine Yamal se prepara para reincorporarse al club. Está previsto que vuelva a los entrenamientos el miércoles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El joven futbolista, que disputó la final del Mundial en América contra la selección argentina, formaba parte del último grupo de jugadores con vacaciones prolongadas de pretemporada. Ahora comenzará a preparar los partidos de LaLiga y la Champions League bajo las órdenes del cuerpo técnico de Hansi Flick.

Lamine YamalFC BarcelonaEspañaHansi FlickFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Thiago Almada se incorpora a River PlateThiago Almada se incorpora a River PlateHoy, 03:11José Mourinho desveló los conflictos del Real Madrid y el secreto del vestuarioJosé Mourinho desveló los conflictos del Real Madrid y el secreto del vestuarioHoy, 02:56El Liverpool debe sumarse a la puja por Myles Lewis-SkellyEl Liverpool debe sumarse a la puja por Myles Lewis-SkellyHoy, 02:54José Mourinho revela su etapa en el Real Madrid y su conflicto con CasillasJosé Mourinho revela su etapa en el Real Madrid y su conflicto con CasillasHoy, 02:30El futuro de Rafael Leão y la situación del mercado en torno al MilanEl futuro de Rafael Leão y la situación del mercado en torno al MilanHoy, 00:51El Tottenham inicia negociaciones por el traspaso de Folarin BalogunEl Tottenham inicia negociaciones por el traspaso de Folarin BalogunHoy, 00:50
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses