Lamine Yamal celebra sus 19 años y vuelve a los entrenamientos

La estrella del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, puso fin a sus vacaciones de verano con una animada fiesta y celebraciones originales. El joven delantero, recientemente coronado campeón del mundo, celebró sus 19 años en Cataluña y se prepara para regresar al equipo dirigido por Hansi Flick. El Español informó sobre ello. Goal.com también lo confirma.

Para Yamal, que ha logrado éxitos sin precedentes en los últimos años, este verano fue como un auténtico sueño. Después de conquistar el título europeo, también levantó con España el trofeo del Mundial de 2026. Tras sus triunfos en el fútbol internacional, el jugador disfrutó de unos días de descanso antes de la pretemporada.

El talentoso extremo pasó la mayor parte de sus vacaciones en Colombia, donde conversó con aficionados locales y disfrutó del sol. Sin embargo, como su cumpleaños coincidió con la fase decisiva del Mundial en Norteamérica, solo pudo celebrar plenamente sus 19 años después de regresar a Cataluña.

Una lujosa fiesta en Vilanova del Vallès

Según El Español, la celebración tuvo lugar en la exclusiva finca Mas de Sant Llei, en Vilanova del Vallès. El recinto, destinado habitualmente a bodas exclusivas y eventos corporativos privados, permitió al jugador del Barça relajarse con sus amigos más cercanos y sus compañeros de equipo.

Cerca de 100 invitados fueron convocados a la fiesta. Curiosamente, el evento tuvo un formato mucho más sobrio y privado que el cumpleaños número 18 de Yamal, celebrado el año pasado con más de 200 asistentes y una temática de «gánster». Aun así, varios de sus compañeros del Barça estuvieron presentes para celebrar juntos sus últimos logros.

Regreso a los entrenamientos de pretemporada

Tras cumplir con sus compromisos internacionales, Lamine Yamal se prepara para reincorporarse al club. Está previsto que vuelva a los entrenamientos el miércoles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El joven futbolista, que disputó la final del Mundial en América contra la selección argentina, formaba parte del último grupo de jugadores con vacaciones prolongadas de pretemporada. Ahora comenzará a preparar los partidos de LaLiga y la Champions League bajo las órdenes del cuerpo técnico de Hansi Flick.