Uber vende por completo su participación en Serve Robotics, especializada en entregas autónomas

La empresa tecnológica Uber ha vendido toda su participación en Serve Robotics, fabricante de robots autónomos de reparto. Según informa ixbt.com, basándose en documentos financieros oficiales destacados por Bloomberg, esta decisión podría poner fin a la larga colaboración entre ambas partes y reflejar crecientes diferencias en sus enfoques empresariales. Techcrunch.com informa .

Según los datos, la salida de Uber de Serve Robotics llevaba un año en marcha. Los documentos regulatorios muestran que durante 2025 este importante servicio de transporte y reparto fue reduciendo gradualmente su participación. Aun así, la venta final sorprendió a la start-up de robótica, que solo tuvo conocimiento de ella cuando se hizo pública oficialmente.

De la historia de la alianza a la separación

Serve Robotics se fundó originalmente sobre la base de Postmates X, que entonces era una filial de Postmates. Después de que Uber adquiriera Postmates en 2020 por 2,65 mil millones de dólares, esta división de robótica se separó un año después para convertirse en una empresa independiente. En sus primeras etapas, Uber no solo apoyó a la start-up, sino que también firmó en 2022 un acuerdo estratégico sobre sus robots de reparto que circulan por las aceras.

Ambas partes planeaban ampliar aún más su colaboración y poner en funcionamiento hasta 2000 robots Serve en varios mercados de Estados Unidos a través de la aplicación de Uber en mayo de 2023. Sin embargo, con el tiempo, las dos empresas comenzaron a distanciarse en sus estrategias de negocio y desarrollo.

Resultados financieros y desacuerdos

Ali Kashani, fundador y director ejecutivo de Serve Robotics, reveló los detalles durante la reunión dedicada a los resultados del segundo trimestre de la empresa. Según explicó, el volumen de entregas realizadas a través de Uber había crecido durante 17 trimestres consecutivos desde el primer trimestre de 2022 hasta comienzos del año en curso. Sin embargo, esta tendencia positiva retrocedió por primera vez en el segundo trimestre, debido a que el nivel de uso de los robots fue inferior al esperado.

Kashani destacó que existen diferencias entre ambas empresas sobre los modelos operativos para ampliar su flota autónoma conjunta, incluida la coordinación de la flota y la integración de los comercios. Al mismo tiempo, el volumen de operaciones con otro socio de reparto de comida aumentó casi un 50 % en un solo trimestre.

En medio de estos desacuerdos y diferencias en las líneas de negocio, Serve Robotics no planea renovar su acuerdo de colaboración con Uber, que expirará a comienzos de 2027. Uber todavía no ha ofrecido ningún comentario oficial sobre la situación.