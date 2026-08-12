Oficial: Manchester City anuncia el fichaje de Gerónimo Rulli

El club inglés «Manchester City» ha realizado uno de sus grandes fichajes del mercado. El experimentado guardameta argentino Gerónimo Rulli, que militaba en el Olympique de Marsella, se incorpora oficialmente a los Citizens. Así lo informó la página web oficial del club de Mánchester.

Contrato hasta 2028

Según el comunicado oficial del club, el portero de 34 años se convertirá en miembro de pleno derecho del City una vez obtenida la autorización internacional. El experimentado guardameta ha firmado en el Etihad un contrato de dos años hasta el verano de 2028 .

«Manchester City ha completado el fichaje de Gerónimo Rulli. El experimentado guardameta argentino llega al Etihad procedente del Olympique de Marsella y ha firmado un acuerdo hasta 2028. Su amplia experiencia en competiciones de alto nivel ayudará a nuestro equipo», señala el comunicado del departamento de prensa del Manchester City.

Una segunda oportunidad en el Manchester City

Cabe destacar que Gerónimo Rulli afronta una segunda etapa en el Manchester City . El guardameta argentino ya había firmado con el City en la temporada 2016-2017, pero debido a la competencia no disputó ningún partido oficial con el primer equipo antes de marcharse a la Real Sociedad de España.

Años después, tras acumular una gran experiencia en clubes prestigiosos como Villarreal, Ajax y Olympique de Marsella, además de la selección argentina, Rulli regresa al Etihad como un serio competidor por la titularidad.

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