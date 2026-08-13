Nicolas Jackson, listo para luchar por su puesto en Chelsea

El delantero del Chelsea, Nicolas Jackson, ha decidido firmemente quedarse en Stamford Bridge y luchar por su puesto pese a las ofertas de otros clubes durante el mercado de verano. Según The Sun, el futbolista senegalés quiere demostrar su valía bajo las órdenes del nuevo entrenador de los Blues, Xabi Alonso, y continuar su carrera en el club. Goal.com informa .

El delantero de 25 años, recién regresado de la gira de pretemporada por Asia, quedó muy impresionado por los métodos de entrenamiento y el planteamiento táctico del nuevo técnico. Mientras el mercado de fichajes se acerca a su cierre, esta decisión también supone una señal importante para la directiva del Chelsea. Aunque perdió su puesto en el once titular durante las últimas temporadas debido a la competencia en la plantilla, confía en convertirse esta vez en una de las figuras principales del equipo.

El interés del Aston Villa y de clubes españoles

Pese al deseo del jugador de permanecer en Londres, el Aston Villa , otro representante de la Premier League , continúa luchando por su fichaje. Unai Emery, entrenador del conjunto de Birmingham, valora mucho su talento desde que le dio sus primeras oportunidades en el fútbol europeo y quiere tenerlo en su equipo. Además, uno de los clubes españoles de primer nivel, cuya identidad no ha trascendido, también está interesado en los servicios del delantero y ha enviado consultas oficiales.

A medida que se acercan los últimos días del mercado de fichajes, los clubes interesados siguen la situación con atención. Si la directiva del Chelsea cambiara de opinión sobre la venta del futbolista, estarían preparados para actuar de inmediato. Aun así, Jackson prefiere continuar su carrera en el club de la capital inglesa.

Las principales etapas de su carrera

Nicolas Jackson llegó al Chelsea en el verano de 2023 procedente del Villarreal por 32 millones de libras esterlinas. El delantero firmó un contrato de ocho años con el club y desde entonces ha disputado 81 partidos con los Blues, marcando 30 goles y dando 12 asistencias. Sin embargo, tuvo ciertas dificultades para consolidar un puesto fijo en el equipo.

Cabe recordar que el verano pasado se marchó cedido al Bayern de Múnich. Durante su etapa en Alemania, disputó 34 partidos, marcó 11 goles y dio 4 asistencias. Estos registros le ayudaron a conquistar la liga y la copa nacionales con el Bayern de Múnich, pero el club bávaro decidió al final de la temporada no ejecutar la opción de compra del jugador.