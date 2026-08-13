Robot de cócteles Bartesian: ¿a quién le hace falta realmente este gadget de 300 dólares

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Robot de cócteles Bartesian: ¿a quién le hace falta realmente este gadget de 300 dólares

El mercado de los electrodomésticos se ha enriquecido en los últimos años con numerosos dispositivos automatizados, pero algunos plantean dudas legítimas entre los consumidores. Según ixbt.com, se probó el nuevo robot de cócteles Bartesian Duet, diseñado para preparar bebidas alcohólicas. Aunque cumple perfectamente su función, ha hecho reflexionar seriamente a especialistas y compradores. Este gadget cuesta 300 dólares y recuerda a las cafeteras, aunque presenta algunas particularidades complejas. Techcrunch.com informa .

El funcionamiento del dispositivo es muy sencillo y práctico. En este aparato compacto de diseño moderno se pueden introducir simultáneamente varios tipos de bebidas alcohólicas. Después se instala una cápsula especial que contiene una mezcla concentrada para preparar cócteles populares como el espresso martini, la margarita de sandía, el mai tai y el cosmopolitan. La máquina lee el código de barras de la carcasa, identifica la base alcohólica necesaria y determina la cantidad de agua según las preferencias del usuario.

Funcionamiento del gadget y resultados de las pruebas

Las pruebas demostraron que el dispositivo prepara rápidamente distintas bebidas con solo pulsar un botón. El líquido preparado se coloca con hielo en una coctelera especial y luego se vierte en un vaso. El autor y sus amigos disfrutaron de la novedad de esta tecnología, pero pronto surgió la pregunta principal: ¿para quién está pensado realmente este producto? Una cápsula cuesta aproximadamente 2,50 dólares y el alcohol debe comprarse por separado.

Según los análisis, este robot de cócteles no está pensado para los verdaderos aficionados a la coctelería. Las cápsulas no contienen alcohol, por lo que el sabor de los ingredientes complejos puede diferir del original y parecer algo artificial. Los participantes de la prueba prefirieron el lemon drop, que solo contenía vodka añadido por el consumidor. Los sustitutos artificiales de los licores poco comunes de las recetas originales no satisfarán a los auténticos gourmets.

Espacio en la cocina y cuestión del precio

El dispositivo también requiere bastante espacio libre en la cocina. Teniendo en cuenta su tamaño y que no se utiliza a diario, no a todo el mundo le gustará tenerlo permanentemente a la vista. Además, la mayoría de las personas que pueden permitirse una tecnología tan costosa ya tienen en casa un bar bien equipado y bebidas de calidad. Si el usuario debe añadir zumo de limón o agua con gas para mejorar un poco el sabor, se pierde el sentido principal del proceso automatizado.

En conclusión, a los dispositivos como Bartesian les cuesta encontrar su público. Algunos usuarios, incluidos ciertos críticos, valoraron mucho la margarita, pero el panorama general muestra que el precio del producto y las necesidades reales no encajan. Este gadget puede ser un regalo interesante o un elemento original para animar fiestas, pero difícilmente se convertirá en un electrodoméstico imprescindible para la vida cotidiana.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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