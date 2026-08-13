China moviliza satélites Fengyun para vigilar el tifón «Delfin»

China desplegó un grupo de satélites meteorológicos Fengyun para vigilar de forma continua el tifón «Delfin», que se formó en el océano y se aproxima a las costas del país. Según ixbt.com, estos avanzados aparatos espaciales transmiten cada minuto datos esenciales a los servicios meteorológicos para evaluar la trayectoria y el estado del ciclón. Así lo informa Ixbt.com en una noticia.

Los satélites Fengyun-4C y Fengyun-4B operan conjuntamente en este proceso. Según la Academia de Tecnología Espacial de Shanghái (SAST), Fengyun-4C, situado en una órbita geoestacionaria a 133 grados de longitud Este, es actualmente el satélite geoestacionario individual más potente del mundo para el sondeo integral de la atmósfera.

Vigilancia en tiempo real desde el espacio

El equipamiento de este aparato, incluido un radiómetro de exploración multicanal y una cámara de cartografía de rayos, permite observar en tiempo real la estructura de las nubes y las fuertes corrientes atmosféricas. También registra con precisión los cambios en la actividad eléctrica y las señales de una rápida intensificación del tifón.

A medida que «Delfin» se acercó a las costas, Fengyun-4B, situado a 105 grados de longitud Este, también se incorporó a la operación. Gracias a un ángulo de visión más favorable, concentra su atención en las aguas costeras y transmite cada minuto imágenes del tifón y de los sistemas atmosféricos asociados, con una resolución de hasta 250 metros.

Capacidades adicionales en órbitas bajas

Estas imágenes de alta frecuencia permiten vigilar de cerca no solo el tifón principal, sino también las estructuras meteorológicas más pequeñas que lo rodean. Al mismo tiempo, China también movilizó satélites meteorológicos Fengyun-3 que operan en órbitas bajas.

Estos dispositivos en órbita baja observan el tifón desde distintas direcciones y en diferentes momentos. Sus radiómetros de microondas, instrumentos para medir la temperatura y la humedad, y radares de precipitación pueden recopilar datos incluso a través de las capas de nubes y lluvia.

Este enfoque integral permite evaluar por completo la estructura interna del tifón, desde sus bandas espirales externas hasta el centro, así como la distribución de la temperatura y la humedad y la dinámica de las precipitaciones.