Jadon Sancho prefiere continuar su carrera en el extranjero

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Jadon Sancho prefiere continuar su carrera en el extranjero

El ex extremo de la selección de Inglaterra Jadon Sancho busca continuar su carrera en un club extranjero. Según BBC Sport, pese a haber recibido ofertas concretas de clubes de la Premier League, el futbolista da prioridad a las opciones fuera del campeonato inglés. Actualmente es agente libre y, tras la finalización de su contrato con el Manchester United, el jugador de 26 años analiza cuidadosamente su futuro. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Cabe recordar que Jadon Sancho se incorporó al club de Old Trafford en 2021 por 73 millones de libras esterlinas. Sin embargo, su etapa en Inglaterra no transcurrió como se esperaba y encadenó varias cesiones en otros equipos. La pasada temporada disputó 39 partidos con el Aston Villa, dirigido por Unai Emery, y ayudó de forma decisiva al equipo a clasificarse para la Liga de Campeones y conquistar la Liga Europa.

Experiencia europea e interés del Dortmund

Su entrada en los últimos minutos de la final de la Liga Europa contra el Friburgo permitió a Sancho disputar tres finales de competiciones europeas en tres años consecutivos. Antes también había participado en partidos decisivos continentales con el Borussia Dortmund y el Chelsea. En la temporada 2024-2025 jugó 41 encuentros cedido en el Chelsea, pero la directiva del club londinense renunció a ejecutar la opción de compra y devolvió al futbolista al Manchester United a cambio de una compensación de 5 millones de libras esterlinas.

Actualmente, su antiguo club, el Borussia Dortmund, es el principal candidato para repescarlo. Para el extremo, que disputó un total de 158 partidos en sus dos etapas anteriores con el conjunto alemán, se trataría de un entorno conocido. No obstante, el jugador ha señalado que está dispuesto a valorar todas las opciones reales y desea abrir un nuevo capítulo en su carrera.

Según GOAL.com, mientras continúan las negociaciones por su traspaso, Jadon Sancho se entrena con el equipo amateur del Flixton para mantener su estado físico. Como las principales ligas europeas ya han comenzado o están a punto de hacerlo, el extremo debe encontrar un nuevo club antes del cierre del mercado de fichajes de verano. Esta importante decisión será clave para reactivar su carrera profesional y regresar a la selección nacional.

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