El joven delantero del Chelsea Dastan Satpayev, cedido al Burnley

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El joven delantero del Chelsea Dastan Satpayev, cedido al Burnley

El delantero del Chelsea Dastan Satpayev continuará su carrera en el Burnley, equipo del Championship. La información fue comunicada por Goal.com .

El traspaso de Dastan Satpayev al Stamford Bridge se había acordado ya en febrero. Sin embargo, de acuerdo con las normas de la FIFA, solo entró oficialmente en vigor después de que el futbolista cumpliera 18 años. El atacante, formado en el club kazajo Kairat, había firmado con el conjunto londinense un contrato de larga duración hasta el verano de 2033.

Su primer desafío en el fútbol inglés

El talentoso delantero, que ya suma ocho partidos con la selección de Kazajistán, no ocultó su satisfacción tras incorporarse al Burnley. En una entrevista con el servicio de prensa del club, destacó que su principal objetivo era disfrutar de minutos con regularidad en el primer equipo.

« Estoy muy feliz de estar aquí. Es una gran oportunidad para mi carrera y un club fantástico en el que puedo demostrar mis capacidades y ayudarlo a recuperar el lugar que merece », declaró Satpayev. El futbolista añadió que está completamente preparado para afrontar sus primeros retos en Inglaterra y que aspira a completar una temporada exitosa con el Burnley.

Sus primeros logros en el ámbito internacional

Satpayev es considerado el debutante más joven de la historia del fútbol kazajo. En marzo del año pasado disputó su primer partido con la selección nacional contra Curazao. Además, marcó ante el Copenhague en la fase de grupos de la Liga de Campeones, demostrando así su potencial internacional.

El joven delantero, que se enfrentó a grandes clubes como el Real Madrid y el Inter con la camiseta del Kairat, destaca por su sangre fría. También logró marcar contra Bélgica en la fase de clasificación para el Mundial. Asimismo, durante la pretemporada del Chelsea bajo las órdenes de Xabi Alonso, anotó ante el Western Sydney Wanderers.

Dastan Satpayev continuará ahora su progresión en el Burnley durante la temporada 2026-2027 y luchará por hacerse un hueco en el primer equipo. Se espera que la intensidad del campeonato inglés contribuya a mejorar aún más sus cualidades.

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