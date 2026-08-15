Una paquistaní gana un millón de dólares con su primer boleto

Hira Nayer, una mujer paquistaní, ni siquiera había pensado en comprar un boleto de la lotería Millennium Millionaire de Dubai Duty Free hasta hace unos días. Sin embargo, siguiendo el consejo de una compañera, compró uno por primera vez y, de forma inesperada, se convirtió en la ganadora del gran premio de un millón de dólares que se llevó.

Hira Nayer, especialista financiera de 38 años y contadora titulada, conoció la lotería mientras conversaba con una compañera en el trabajo. Su colega le habló de la promoción y destacó que las posibilidades de ganar eran relativamente altas.

Según Nayer, nunca había oído hablar de esta lotería de Dubai Duty Free. Intrigada, consultó el sitio web oficial y después decidió comprar solamente un solo boleto para probar suerte.

Lo más llamativo es que el número del boleto también le atrajo. El sistema le asignó el boleto número 1387.

«En cuanto vi el número, sentí que algo me acercaba a él. Me pareció que encajaba perfectamente conmigo», declaró.

Sin embargo, después de comprar el boleto, Hira lo olvidó por completo.

No creyó cuando anunciaron el número ganador

Unos días después, mientras estaba sentada en su oficina, decidió seguir por internet el sorteo en directo de la lotería. Mientras veía la transmisión en las redes sociales, anunciaron el número del boleto ganador.

El número anunciado era precisamente el 1387 .

«Cuando dijeron 1387, me quedé paralizada. No podía creerlo. No dejaba de pensar: “¿Cómo puede haber ocurrido esto?”», contó Nayer.

Su sorpresa aumentó aún más después de llamar a su esposo, ya que él ni siquiera sabía que había comprado un boleto de lotería.

«No le había dicho en absoluto que había comprado un boleto, porque nunca pensé que ganaría», explicó.

Cuando Nayer le dijo a su esposo que había ganado un millón de dólares, él no la creyó al principio. Incluso le pidió que le enviara una foto del boleto y el video del sorteo.

Solo después de ver el boleto y el video creyó que su esposa realmente había ganado el gran premio.

Se convirtió en la 29.ª ganadora procedente de Pakistán

Hira Nayer Con el boleto número 1387, comprado por internet el 3 de julio ganó el gran premio de un millón de dólares de la serie 550 de Dubai Duty Free Millennium Millionaire.

Este premio la convirtió, en la historia de esta promoción, en la 29.ª ciudadana paquistaní en ganar el gran premio.

Lo más sorprendente es que Hira participaba por primera vez en la lotería y solo había comprado un solo boleto . Así, un día que comenzó como una simple curiosidad se convirtió inesperadamente en una alegre historia de un millón de dólares.