El Real Madrid se activa en el mercado de fichajes y renueva profundamente su plantilla

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El Real Madrid se activa en el mercado de fichajes y renueva profundamente su plantilla

Tras quedarse sin grandes trofeos durante las dos últimas temporadas, la directiva del Real Madrid está tomando medidas contundentes en el mercado de fichajes para recuperar el liderazgo del equipo en el ámbito nacional e internacional. Según la prensa española, el club blanco ha abierto la caja y ha comenzado a reforzar su plantilla con el objetivo de acabar con la superioridad del Barcelona de Hansi Flick y regresar al trono de los campeones. Goal.com informa de que.

Según AS, el Real Madrid gastó más de 225 millones de euros en total durante el mercado de fichajes de verano. Esta cifra representa cerca del 40 % del gasto total de los clubes de La Liga en fichajes estivales, lo que convirtió al conjunto madrileño en el mayor comprador de la temporada. El hecho de que más de un tercio del gasto total del club en fichajes durante los últimos cinco años se haya realizado este verano demuestra que el equipo ha iniciado una etapa de profundos cambios.

Nuevas estrellas y fichajes récord

El equipo dirigido por José Mourinho se movió activamente en el mercado de fichajes para reforzar su plantilla. En particular, realizó varios fichajes sonados para fortalecer la defensa:

  • Diomande se incorporó a la plantilla como el fichaje más caro de la historia del club.
  • El club pagó 55 millones de euros por Cucurella, procedente del Chelsea.
  • El Levante recibió 25 millones de euros por el traspaso del delantero Espí.
  • Dumfries, llegado del Inter, fue valorado en 20 millones de euros.
Además, el equipo incorporó a dos futbolistas experimentados como agentes libres. Bernardo Silva, tras finalizar su contrato con el Manchester City, e Ibrahima Konaté, al concluir su vínculo con el Liverpool, se unieron al Real Madrid sin coste de traspaso.

Los seis fichajes realizados y una actividad global en el mercado superior a los 560 millones de euros anuncian una mayor intensidad competitiva en el campeonato español. La principal misión encomendada al entrenador José Mourinho es recuperar el antiguo potencial del club y poner fin a la hegemonía del Barcelona.

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