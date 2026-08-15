Elon Musk: para 2029 habrá que trasladar la inteligencia artificial al espacio

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Elon Musk: para 2029 habrá que trasladar la inteligencia artificial al espacio

Se espera que el rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial y sus crecientes necesidades energéticas se enfrenten en el futuro a limitaciones físicas en la Tierra. Según el empresario e ingeniero Elon Musk, aproximadamente para 2029, los centros de computación situados en órbita podrían convertirse en la única forma de aumentar aún más las capacidades de la inteligencia artificial. Este enfoque es importante porque se considera una nueva etapa para resolver la escasez energética y los problemas de infraestructura que están surgiendo en el mundo de la tecnología moderna. Así lo informa Ixbt.com informa que.

Según informa ixbt.com, la principal causa de este giro estratégico es la falta de electricidad, así como las dificultades para obtener los permisos necesarios para construir nuevas instalaciones de gran tamaño en tierra. En un contexto de fuerte aumento del consumo eléctrico de los centros de datos de inteligencia artificial en el planeta, el interés por la infraestructura espacial crece día a día.

Los clústeres espaciales y el problema energético

Según los expertos, la idea principal consiste en colocar enormes clústeres de computación directamente en órbita. Allí podrían obtener energía de forma continua y directa mediante paneles solares, sin sobrecargar las redes eléctricas terrestres. Esta solución abriría el camino a una ampliación prácticamente ilimitada de la capacidad de cálculo y, al mismo tiempo, reduciría el impacto negativo sobre el medioambiente terrestre.

En febrero de 2026 se había anunciado la fusión de SpaceX y xAI. Entonces se informó de que los principales objetivos de la nueva entidad eran poner en marcha centros de datos en órbita y crear un sistema de «Sol inteligente». En aquel momento, Elon Musk afirmó por primera vez que desplegar capacidad de computación en el espacio en un plazo de dos o tres años sería mucho más rentable que las soluciones terrestres.

Los obstáculos técnicos del proyecto

Sin embargo, esta ambiciosa iniciativa también enfrenta serios obstáculos y opiniones escépticas. En abril de 2026 se supo, entre otras cosas, que incluso dentro de SpaceX existían dudas sobre la viabilidad comercial de los centros orbitales de inteligencia artificial. En los documentos de registro preliminar, la empresa reconoció que el proyecto era extremadamente complejo desde el punto de vista técnico y que toda la estrategia dependía del éxito de los vuelos del cohete Starship.

Asimismo, el debate público surgido entre Elon Musk y el director de OpenAI, Sam Altman, en julio de 2026 mostró que los problemas de los centros de datos espaciales aún no se habían resuelto por completo. Al parecer, el despliegue masivo de infraestructura orbital se está retrasando por la falta de vehículos de lanzamiento reutilizables y económicos, así como de una producción de satélites a escala industrial. Estas capacidades podrían desarrollarse plenamente únicamente en la década de 2030.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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