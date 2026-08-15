En Italia, arrojan al «peor político» al río — una insólita tradición medieval sigue vigente

En Trento, Italia, aún se conserva una insólita tradición medieval. Cada año, en junio, se celebra el evento «La Tonca» como parte del festival Feste Vigiliane.

Primero lo juzgan y después lo arrojan al río

Durante el evento, se celebra un juicio simbólico en la plaza de la ciudad. Los habitantes asumen los papeles de juez, fiscal y abogado, y «juzgan» al político o personaje público que más controversia haya generado durante el año.

La persona considerada responsable de haber tomado «la peor decisión del año» es introducida en una jaula de hierro y sumergida simbólicamente en el río Adigio.

El espectáculo suele terminar entre los aplausos del público.

Una historia de 600 años

«La Tonca» se inspira en un método de castigo real utilizado en la región entre los siglos XIV y XVII. En aquella época, esta pena se aplicaba por ciertos delitos, incluido el blasfemia.

Hoy, esta práctica se ha convertido en una mezcla de humor, crítica y fiesta popular. Los habitantes destacan que el evento permite criticar a las figuras públicas y, al mismo tiempo, reforzar la cohesión social.