Una mujer muere por disparos procedentes de Afganistán en Tayikistán

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Una mujer muere por disparos procedentes de Afganistán en Tayikistán

Una mujer de 21 años murió por disparos procedentes del territorio de Afganistán en el distrito de Darvoz, Tayikistán. Así lo informó el Ministerio de Exteriores tayiko.

Según el ministerio, el incidente ocurrió el 13 de agosto cerca del río Panj. Una bala disparada desde Afganistán alcanzó a una habitante del pueblo de Dashtak, en el distrito tayiko de Darvoz, que murió en el lugar.

La parte tayika informó que los enfrentamientos armados se habían intensificado en los últimos días en la provincia afgana de Badajsán. Los combates entre el movimiento talibán y las fuerzas opositoras aumentan la preocupación por la seguridad en las zonas fronterizas.

Duchambé también informó de que disparos procedentes del territorio afgano habían violado el espacio aéreo estatal de Tayikistán y causado daños en algunas viviendas cercanas a la frontera.

El Ministerio de Exteriores de Tayikistán instó a la parte afgana a respetar la inviolabilidad de la frontera estatal. También pidió adoptar las medidas necesarias y eficaces para evitar que estos incidentes se repitan.

Cabe señalar que la provincia afgana de Badajsán limita con el distrito tayiko de Darvoz y las regiones del Pamir Occidental. Los enfrentamientos armados en la zona vuelven a poner sobre la mesa la seguridad de los habitantes cercanos a la frontera.

TayikistánAfganistánTalibánBadajshánDusambé
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